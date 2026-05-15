美國總統川普15日結束訪中行程，啟程返回美國。川普在空軍一號上受訪時，終於鬆口提到台灣，「我並未就台灣問題做出任何承諾」，但透露與中國國家主席習近平討論很多台灣問題。
美聯社、路透社報導，川普在空軍一號起飛後，接受隨行媒體採訪，各家記者都搶問台灣相關問題。川普表示，「我並未就台灣問題做出任何承諾」，透露他在北京與習近平就台灣問題討論甚多。
對於美國軍售台灣一事，川普表示自己尚未決定是否出售，「我會做出決定」。目前川普政府已經批准這項軍售，但尚未推進。中國則反對這項交易，稱台灣是中美關係關鍵因素。
川習會14日在北京人民大會堂舉行，會後中美雙方各自發佈會談紀要內容，在台灣、伊朗問題都出現落差。中國外交部的聲明中，避免提及伊朗問題，僅稱「中東局勢」，但以大篇幅提到台灣；白宮發布的聲明，對台灣隻字未提，但提到中美領導人都同意「伊朗永遠不應該擁有核武」、「習近平明確表示中方反對荷姆茲海峽軍事化與收費企圖」。
另外，川普提到，他在會談中已經向習近平提到壹傳媒創辦人黎智英的案件，「他（指習近平）告訴我，那將是一個棘手的問題」。
川普也提到，他提議由中國、美國與俄羅斯簽署一項核協議，限制各自武器庫中核彈頭的數量，川普暗示，當他在與習近平的私下會談中提出這個想法時，習近平似乎接受了，「我得到了非常積極的回饋，這只是個開始」。據五角大廈估計，北京的核武庫擁有超過600枚可操作的核彈頭，遠不及美國、俄羅斯，後兩者估計各自擁有超過5,000枚核彈頭。
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對於美國軍售台灣一事，川普表示自己尚未決定是否出售，「我會做出決定」。目前川普政府已經批准這項軍售，但尚未推進。中國則反對這項交易，稱台灣是中美關係關鍵因素。
川習會14日在北京人民大會堂舉行，會後中美雙方各自發佈會談紀要內容，在台灣、伊朗問題都出現落差。中國外交部的聲明中，避免提及伊朗問題，僅稱「中東局勢」，但以大篇幅提到台灣；白宮發布的聲明，對台灣隻字未提，但提到中美領導人都同意「伊朗永遠不應該擁有核武」、「習近平明確表示中方反對荷姆茲海峽軍事化與收費企圖」。
另外，川普提到，他在會談中已經向習近平提到壹傳媒創辦人黎智英的案件，「他（指習近平）告訴我，那將是一個棘手的問題」。
川普也提到，他提議由中國、美國與俄羅斯簽署一項核協議，限制各自武器庫中核彈頭的數量，川普暗示，當他在與習近平的私下會談中提出這個想法時，習近平似乎接受了，「我得到了非常積極的回饋，這只是個開始」。據五角大廈估計，北京的核武庫擁有超過600枚可操作的核彈頭，遠不及美國、俄羅斯，後兩者估計各自擁有超過5,000枚核彈頭。
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