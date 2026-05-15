大勢女團IVE成員張員瑛擁有精緻容顏、窈窕體態，受封「人間洋娃娃」，被粉絲視為時尚ICON的她，帶貨能力驚人，一舉一動都是焦點，近日她分享一組美照，內褲褲頭刻意露出，性感指數破表，一搜尋該件內褲要價170萬韓元（約3.6萬元新台幣），讓粉絲大呼：「太誇張！」迅速成為話題。
張員瑛露內褲擺拍 一件要價170萬韓元
身為Miu Miu 代言人的張員瑛，昨（14）日在IG上傳一系列在品牌門市擺拍的照片，只見她紅棕色波浪捲髮垂肩，穿無袖圓領娃娃裝上衣，內搭比基尼，秀出纖細手臂和一小截小蠻腰，引人注目的是露出的黑色棉質丁字褲褲頭，低腰短裙加上若隱若現的內褲，視覺上前衛又勾人。
張員瑛在配文寫下：「你（意指精品）完全是我的菜！以後就跟著我吧！」粉絲留言大讚：「我漂亮的老婆」、「Miu Miu 公主」、「誰能告訴我怎樣才能長得像張員瑛」、「女神降臨」、「好完美的一個人！」
據了解，該件綁帶丁字褲為Miu Miu的單品，官方網站上的標價為1170美元，折合新台幣約3.6萬元，價格之高讓粉絲大開眼界，「可以買好幾件我的內褲」、「一件內褲都比整套衣服還要貴」、「不是一般人會穿的」、「難怪要故意露出來！」
장원영 WONYOUNG IG
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身為Miu Miu 代言人的張員瑛，昨（14）日在IG上傳一系列在品牌門市擺拍的照片，只見她紅棕色波浪捲髮垂肩，穿無袖圓領娃娃裝上衣，內搭比基尼，秀出纖細手臂和一小截小蠻腰，引人注目的是露出的黑色棉質丁字褲褲頭，低腰短裙加上若隱若現的內褲，視覺上前衛又勾人。
張員瑛在配文寫下：「你（意指精品）完全是我的菜！以後就跟著我吧！」粉絲留言大讚：「我漂亮的老婆」、「Miu Miu 公主」、「誰能告訴我怎樣才能長得像張員瑛」、「女神降臨」、「好完美的一個人！」
據了解，該件綁帶丁字褲為Miu Miu的單品，官方網站上的標價為1170美元，折合新台幣約3.6萬元，價格之高讓粉絲大開眼界，「可以買好幾件我的內褲」、「一件內褲都比整套衣服還要貴」、「不是一般人會穿的」、「難怪要故意露出來！」