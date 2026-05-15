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▲（左起）孟佳、曾沛慈、徐夢潔、王霏霏在小考中獻唱〈寶蓮〉。（圖／翻攝自微博@乘風2026）

中國綜藝節目《乘風2026》（又稱浪姐）播出後話題不斷，而近日節目公開「師姐幫幫忙」環節的小考。曾沛慈、徐夢潔合作師姐二人組孟佳與王霏霏獻唱〈寶蓮〉，全開麥的超實力演唱，直接讓全場嗨翻。但不料有網友發現，曾沛慈這組比起其他組的麥克風竟超乾，絲毫沒有回音或背景音，最後還輸給安崎帶領演唱的〈青春修煉手冊〉，除此之外，曾沛慈團隱藏的舞蹈大招還直接被節目組在預告公開，讓孟佳無奈喊：「公平點。」而這也讓網友質疑是否又有黑幕。曾沛慈在近日的小考中，與徐夢潔合體師姐孟佳與王霏霏，獻唱劉燁溦的歌曲〈寶蓮〉。4人帶來全開麥的超實力演出，不管是低音、高音還是合音都完美呈現，但卻有網友發現4人的麥整個超乾，絲毫沒有任何回音跟背景音，只有純淨的人聲。孟佳也另外公開自己錄下的曾沛慈團表演，跟預告超乾的聲音不同，這次的麥則有回音也有背景音，這也讓網友再度質疑節目有黑幕。除此之外，曾沛慈團隱藏的舞蹈大招，也在節目預告中被公開，而且還只有她們這團，讓孟佳被粉絲問到時，無奈回：「為什麼只有我們？把大家的都放出來可以嗎？別只放我們的，公平一點。」據悉，該次小考中曾沛慈團輸給了安崎、莊法與師姐張小婉、管樂獻唱TFBOYS的〈青春修煉手冊〉，讓部分網友感到非常驚訝，直呼：「曾沛慈團這麼好聽竟然也能輸？」、「怎麼可能？光難度就完全不是一個等級的吧。」