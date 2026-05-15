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2026年台北市長選戰點燃，民進黨確定推派立委沈伯洋挑戰現任市長蔣萬安，而在網路社群時常海巡留言、被網友封為「海巡王」的前總統陳水扁，今（15）日發布一段用AI生成的應援影片。他重新詮釋1994年經典競選歌曲《台北新故鄉》，假彈真唱為沈伯洋加油打氣，引發網友熱烈討論。陳水扁在Threads分享這段感性與趣味兼具的演出，自述從台南長大、在台北打拚，這座城市對他而言是新故鄉。手邊剛好有吉他，雖是模擬彈奏，但誠意十足，特別預祝沈伯洋成為台北的新市長。這首原由路寒袖與詹宏達創作的作品，曾是台灣選舉歌曲的里程碑，歌詞原意聚焦城市願景。在重新填詞的版本中，陳水扁不僅台語老歌新唱，更將現在最熱門的話題融入其中，歌詞從都更、世代傳承談到民生議題，甚至直白地寫下「街道乾淨沒老鼠」、「每天出門不生氣」。特別是最後還來一句「抓到老鼠不能放」，充滿嘲諷意味讓網友直呼「阿扁總統太猛了」、「看到沒老鼠忍不住大笑」。