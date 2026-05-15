「天后」孫燕姿 《就在日落以後》巡演5月15、17日首度登上台北大巨蛋開唱，兩天總計近8萬人朝聖、吸金約3,5億新台幣。今晚（15日）孫燕姿以〈我要的幸福〉揭開演唱會序幕，聲音狀態極佳，引來全場觀眾沸騰。她不僅自嘲「沒有一個47歲的婦人像她這樣唱歌。」此外孫燕姿也感性說：「台北是第一個擁抱我的城市，從沒有人認識我到五分埔到處都在播〈綠光〉。」吐露對台北的感謝與回憶。

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孫燕姿「奶瓶刷」登台　感性告白：台北是第一個擁抱我的城市

孫燕姿睽違12年再度回到台北開唱，一登台她身穿被網友虧是「奶瓶刷」的全白禮服，並一連演唱〈我要的幸福〉、〈超快感〉、〈綠光〉等夯曲。看到全場歌迷的熱情，孫燕姿感性說：「台北是第一個擁抱我的城市，從沒有人認識我到五分埔到處都在播〈綠光〉。」

▲孫燕姿（如圖）一登台她身穿被網友虧是「奶瓶刷」的全白禮服，並一連演唱〈我要的幸福〉、〈超快感〉、〈綠光〉等夯曲。（圖／MAKE MUSIC提供）
▲孫燕姿（如圖）一登台她身穿被網友虧是「奶瓶刷」的全白禮服，並一連演唱〈我要的幸福〉、〈超快感〉、〈綠光〉等夯曲。（圖／MAKE MUSIC提供）
孫燕姿坦言今天這場演唱會對她來說有非常多的感觸，「26年前我的第一份工作就是在這裡發生的。26年了大家都變了，白頭髮的白頭髮、老的老、發胖的胖、腫的腫，但有些東西是不會變的。」孫燕姿幽默自嘲是47歲的婦人：「沒有一個47歲的婦人像她這樣唱歌。」又唱又跳的驚人體力絲毫看不出真實年齡。

孫燕姿47歲狀態驚人　下顎線讓人羨慕

值得一提的是，孫燕姿先前因造型被質疑變胖，影片甚至在網路上瘋傳，不過今日記者現場直擊，孫燕姿不論狀態還是身材都維持超好，完美下顎線讓人看了羨慕不已。

這次台北場延續核心概念，透過五大篇章「極美、未知、夢境、生活、人物」鋪陳情緒層次，有了之前場次的經驗，互動點歌環節，歌迷都做足準備高舉點歌牌，一同打造大型KTV現場。此外，更寬闊的主舞台、延伸台長度更達 25 公尺，讓孫燕姿能更貼近觀眾。

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...