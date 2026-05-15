奇鋐首季財報表現優於市場預期，摩根士丹利證券看好AI伺服器與液冷散熱需求延續升溫，將奇鋐目標價從2950元上調至3333元，並維持「優於大盤」評等。

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大摩報告指出，伺服器與網通產品組合轉佳，奇鋐第一季獲利能力明顯改善，毛利率29.77%，營業利益率24.51%。

伺服器與網通業務已成為奇鋐主要成長來源，第一季相關營收季增27%，占整體營收比重達66.4%。

奇鋐預期今年營收、毛利率與營業利益率都有機會逐季走高，在本季底預計開始小量出貨新一代GPU平台水冷板模組。

大摩認為，奇鋐後續動能將來自主要超大型資料中心客戶的新液冷專案、ASIC客戶持續增加，以及AI GPU機櫃設計走向多元化。隨著AI伺服器散熱規格升級，奇鋐可望持續受惠。

大摩指出，奇鋐2027年預期進一步擴充水冷板、分歧管及伺服器機箱產能，預估ASIC相關營收有機會超越GPU營收，成為新的成長重心，並上修奇鋐獲利預估，將今年每股稅後純益上調至96.5元，2027年145.03元，2028年191.8元，在2026年至2029年獲利維持強勁成長。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...