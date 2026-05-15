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爭取彰化縣長提名未果的藍委謝衣鳯，今（15）日火力全開，痛斥國民黨徵召的參選人魏平政，自己是否脫黨參選，不應該由曾脫黨參選的人替她回答。魏平政晚間澄清，自己2005年以無黨籍參選社頭鄉長，2017年才首次參加國民黨，並無脫黨參選。魏平政表示，自己在2005年以無黨籍身分參選社頭鄉鄉長失利，2017年7月28日，首次申請加入國民黨，並無脫黨參選之事。國民黨中常會13日正式徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，引發爭取未果的藍委謝衣鳯強力反彈，她今天受訪難掩怒氣，稱自己已經領便當，所以本來不打算再回應相關的問題。但是否脫黨參選不應該由魏平政曾經脫黨參選過的彰化縣長候選人替她回答，她認為都已經翻頁了，那為什麼還要替她回答？或者是替她家人回答？她必須要重申一次，魏平政不是家人，也不是謝衣鳳本人，不應該為她來回答任何的問題。