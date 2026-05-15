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各界矚目的「川習會」行程結束，是否會引發國際局勢變動，外交部長林佳龍表示，外交與國安團隊在總統賴清德領導下，針對各種情境完成沙盤推演，並與美方及理念相近國家保持密切溝通。他引述美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的說法，強調美國長期的對台政策並未改變，美方也重申反對任何片面改變現狀的行為。林佳龍指出，維持台海和平穩定不僅是台灣的利益，更是全球的共同利益，政府將持續深化台美關係以保障國家權益。林佳龍強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是國際社會公認的事實，中國無權在國際上代表台灣提出任何主張，任何片面的政治宣示都無法改變台灣是主權獨立民主國家的現狀。他批評，真正升高區域風險的是中國近年不斷擴張的軍事行動與灰色地帶侵擾，企圖改變國際秩序的中國才是國際社會關切的主要威脅來源，而非台灣。針對國內出現的「疑美論」或迎合中方論述的聲音，林佳龍認為這類說法與事實不符，且無助於國家團結。他重申，台灣作為國際社會可信賴的夥伴，未來將持續與印太地區理念相近的國家深化合作，並強化自我防衛能力。外交部將秉持穩健立場，應對美中互動下的各種變化，確保國家能迅速因應，讓國人安心。