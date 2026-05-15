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▲炎亞綸在粉絲替他抱不平的貼文下留言「已經認真在考慮退圈了」，引發外界關注。（圖／翻攝自Threads）

炎亞綸以偶像男團「飛輪海」出道，21年演藝資歷橫跨影視歌，曾經拿下金鐘獎最佳綜藝節目主持人，近年更拓展副業為製作公司與電商投資人，發展全方位，不過他近日疑似不堪身為公眾人物所需承受之重，突然有感而發，在粉絲替偶像抱不平的貼文下留言，脫口「已經認真在考慮退圈了」，引發外界關注。一名炎亞綸的粉絲昨（15）日在社群平台發文：「喜歡炎亞綸以來看到無數他的黑帖、私生、辱追和貼臉...甚至有人貼臉拿他很痛苦的被霸凌的事情來開玩笑，為什麼？平常身邊任何一個人或者隨便刷到哪個網友有這種經歷，你們都會很心疼且很同情地去安慰吧？難道就因為炎亞綸是藝人就要承受這麼多惡意嗎？」見到粉絲為他一路走來經歷的風雨抱屈，一向有話直說的炎亞綸現身留言：「已經認真在考慮退圈了！」此話一出，引來許多粉絲關心，「不要這樣哇」、「亞綸不要因為這些不值得的人而放棄，我們一直在你的身後」、「我們都很愛你的」、「不許轉幕後」、「不要啊！我們真的很喜歡你！」炎亞綸演藝生涯歷經許多重大低潮與爭議風波，如過去多次被傳與飛輪海其他成員不合，以及在2006年飛輪海發行首張專輯期間，遭唱片公司一名外包企劃以「摸彩球」遊戲為由，在保母車上對他進行性騷擾，將手伸入褲子強摸下體，他更指出，當時團體成員也有參與這類的惡作劇行為，讓自己當時感到極度崩潰，甚至每天喝到爛醉。2023年6月，網紅耀樂指控在16歲時與炎亞綸交往並被強迫拍攝性影像，且影像隨後外流，讓炎亞綸吃上官司，也導致他的演藝活動全面暫停，雖然炎亞綸已經復工1年多，但以他透露有引退的念頭看來，似乎已經對身為公眾人物所需承受的巨大代價感到非常疲倦。