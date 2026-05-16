陽明山擎天崗情侶「活春宮」事件引發民眾熱議。泌尿專科醫師江佩璋昨（15）日在Threads發文表示，戶外性行為其實隱藏不少健康與法律風險，包括尿道炎、膀胱炎、外陰陰道炎及性病傳播等問題，草地、沙粒、礫石等環境更容易造成皮膚與黏膜受傷。此外，若在公共場所發生性行為，還可能觸犯公然猥褻罪，呼籲民眾別把「刺激感」凌駕於健康與安全之上。

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情侶擎天崗野戰太離譜！泌尿科醫師搖頭：有5大健康風險

江佩璋今日在Threads發文指出，從泌尿科與性醫學角度來看，戶外環境本身就存在許多潛在危害。像是土壤、沙粒、植物、昆蟲或異物，都可能在性行為過程中接觸生殖器、尿道口與外陰部，再加上摩擦造成細小傷口，進一步提高尿道炎、膀胱炎、外陰陰道炎，甚至性傳染病的風險。

此外，草地、礫石、樹枝、碎玻璃等粗糙表面，也可能造成皮膚擦傷與黏膜破損，雖然當下未必有感，但後續可能導致發炎與疼痛。

▲不少網友還在熱議陽明山擎天崗情侶「活春宮」事件，甚至衍生出現場朝聖、模仿拍照等話題。（圖／翻攝自YT「陽明山國家公園管理處INFO」）
▲不少網友還在熱議陽明山擎天崗情侶「活春宮」事件，甚至衍生出現場朝聖、模仿拍照等話題。（圖／翻攝自YT「陽明山國家公園管理處INFO」）
戶外性行為恐釀感染、受傷！還涉公然猥褻罪

江佩璋也提到，不少人以為海邊、泳池、溫泉或溪水中的性行為比較「乾淨」，其實並非如此。海水與池水都不是無菌環境，而且水分還可能沖掉人體天然潤滑，反而讓乾澀、摩擦與受傷情況更嚴重。

至於保險套雖然能降低部分性病風險，但並不能完全阻絕感染，例如HPV、人類乳突病毒與皰疹等，仍可能透過皮膚接觸傳播。

▲醫師提醒，保險套無法百分百阻絕所有性病，像HPV與皰疹仍可能透過皮膚傳播。（示意圖／Pixabay）
▲醫師提醒，保險套無法百分百阻絕所有性病，像HPV與皰疹仍可能透過皮膚傳播。（示意圖／Pixabay）
除了健康問題外，江佩璋也提醒，戶外性行為還涉及法律與人身安全問題。若在公共場所或可能被他人看見的地方發生性行為，在台灣恐涉及《刑法》第234條公然猥褻罪；同時也存在偷拍、遭人圍觀、發生意外後不易求救等風險。

性行為後「出現9症狀」快就醫！醫呼籲：別以身試險

江佩璋最後呼籲，最安全的親密行為場所，仍是乾淨、私密、合法且雙方都能安心的環境，浪漫與刺激不該建立在健康與法律風險之上。

他也提醒，若性行為後出現頻尿、急尿、排尿灼熱、血尿、下腹痛、分泌物異常、外陰搔癢、發燒或腰痛等症狀，不要自行亂吃抗生素，應盡快就醫檢查。

▲醫師呼籲，最安全的親密行為場所，仍是乾淨、私密、合法且雙方都能安心的環境。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）
▲醫師呼籲，最安全的親密行為場所，仍是乾淨、私密、合法且雙方都能安心的環境。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）
🟡戶外性行為5大風險

◼︎感染與泌尿道風險
◼︎皮膚與黏膜受傷
◼︎水中性行為其實不乾淨
◼︎性行為傳染病風險不會因為地點改變而消失
◼︎法律與人身安全風險


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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...