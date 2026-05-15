美國總統川普15日結束訪中行程，啟程返回美國。川普在空軍一號上受訪時提到對台灣的軍售案，在「與治理台灣的人」談話後，很快會做出決定。

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川普在機上受訪時表示，他與習近平談論了很多台灣的問題，他非常反對台灣目前的作為，「在台灣議題上，他不希望看到台灣爭取獨立，因為那會演變成非常嚴重的對抗，我沒有對此發表評論，我只是聽他的說完。我非常尊重他。」

川普提到，習近平説不希望看到台獨，説中國擁有台灣幾千年，但在特定時期台灣分離了，現在他們要把台灣拿回來。「在台灣議題上，他感覺非常強烈，但我目前沒有做出任何形式的承諾，讓我們繼續看看會發生什麼」。

對於台灣軍售問題，川普表示會在很短的時間內做出決定，「我會做出決定，我會再看看，你知道的，我現在必須與那一位、你知道他是誰，『正在治理台灣的人』談談」。但並沒有具體說明所指對象是誰。

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陳政嘉編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心　編輯
3年新聞編輯經歷
曾任中時新聞網兩岸政經中心編輯、新頭殼實習編輯
一個認真打字的打工人，專注國際、兩岸、中國新聞，但更喜歡寫可愛新奇動物