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▲網紅毛小星PO影片指控阿雅抄襲自己。（圖／翻攝自微博@星冷熬）

女星阿雅（柳翰雅）近日在抖音，分享一段到美國向好萊塢明星健身教練Steve Zim訓練體態，並推薦保健食品的業配影片。但不料影片公開後，竟遭中國知名網紅毛小星發影片公開指控她抄襲，從剪輯方式、文案、創意、拍攝場景都超像。對此，阿雅也緊急下架影片，並親自留言向對方道歉。阿雅在抖音發布影片後，一名中國網紅毛小星PO影片指控阿雅抄襲，直言：「阿雅我想請問一下，為什麼妳的視頻跟我的視頻長得一模一樣？」這名網紅指出，自己在2年前耗時百小時、橫跨2萬公里飛到美國，同樣接受健身教練Steve Zim的體態訓練，並拍攝了影片記錄過程。但不料阿雅的影片中，與他的創意、文案、剪輯、場景都超像，並且沒有標註任何靈感來源或借鑑於誰。毛小星透露阿雅是自己從小喜歡到大的明星，「你曾經有多喜歡這個人，現在就有多失望。」毛小星還指出自己發現後，先將影片傳給阿雅，但沒得到任何回應，讓他氣炸表示：「她沒有回過我一個字、沒有任何的回覆，她是如此的傲慢。」對於抄襲指控，阿雅團隊緊急下架影片，阿雅也親自到毛小星的社群留言道歉，她先認錯後表示可以理解對方心情，並再次道歉，「我看了你發給我的兩條視頻後，發現確實是高度相似的內容，去了解情況，也已經請團隊把視頻下架。」阿雅在最後表示：「謝謝你的指正，讓我有嚴肅的學習。我也會以此為鑑，感謝你的指出，這對我幫助很大。」