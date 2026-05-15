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國民黨今（15）日舉行「2026空戰執行力-三組培訓計畫」，傳出黨主席鄭麗文在會中火力全開，大酸中廣前董事長趙少康「講話沒人信」，批評歷任主席把黨敗光，甚至大爆前總統馬英九健康狀況不佳。遭點名的趙少康隨即在臉書發文回嗆，狠酸鄭麗文是「百年不遇的奇才」。針對相關傳聞，國民黨隨即發布新聞稿強調報導內容「多有扭曲、誇大與誤導之處」，鄭主席是基於維持馬前總統體面與分析黨務現狀，發言遭到惡意片面放話。國民黨新聞稿對馬前總統的狀況澄清，鄭麗文於課程中回應學員提問時表示，「蕭副主席已經是仁至義盡」，至於真實狀況，因涉及馬前總統個人狀態，不便再對外多做說明，因為「馬前總統的狀況就是不好」，但畢竟身為本黨前主席、前總統，「我還是竭盡一切去維持他的體面」。鄭主席向在場學員說明，本來黨中央並不想讓馬總統的狀況公諸於世的，所以也希望盡量冷處理，鬧成這樣也實在是非常不得已，所以希望馬前總統的家人能夠盡快做一些安排和處理，讓馬前總統得到比較好的照顧。此外，針對報導稱鄭主席於課程中表示「過去十年百廢待舉，前面的人都把國民黨敗光光」，國民黨澄清這並非事實。鄭麗文授課時是談及民進黨資源龐大，相較之下「國民黨的組織荒廢已久」，雖然立委及議員還能夠繼續維持地方組織，但是跟過去不能相比，「本黨也不用再自欺欺人，以為還有著龐大陸軍，本黨擁有強大組織的時代早就不存在超過十年了。」與趙少康的恩怨，新聞稿指出，當學員問相關言論是否屬實，鄭麗文表示「趙先生許多情緒性的發言並非事實」，但因為他是趙少康，「所以也不需要針對他、讓外人看笑話。」鄭麗文強調，自參選黨主席至今，自己都對趙先生非常客氣，也從未公開批評過他、針對過他。國民黨最後痛批，今日課程屬不公開之內部培訓，卻有人刻意曲解發言內容，甚至向媒體片面放話、惡意操作「其心可誅」，希望各界不要再以訛傳訛。