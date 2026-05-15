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孫燕姿今晚（15日）在台北大巨蛋舉辦 《就在日落以後》演唱會，除了帶來一首首膾炙人口的金曲，以及點歌環節，中場大螢幕上更出現一路互相扶持的藝人好友們，蔡依林、林俊傑特別錄製音檔、分享照片，訴說與孫燕姿互動的點點滴滴。好友Jolin蔡依林透露有一次去新加坡工作，對方帶她去遊樂園的蹦跳床，回憶起當時的快樂時光，Jolin說：「我覺得她玩得很開心，比小朋友還要更投入在彈跳室裡頭，所以那一次是我蠻印象深刻的互動。」今晚演唱會上，大螢幕上出現與孫燕姿一路互相扶持的藝人好友們，還有一同合作的工作夥伴，大家特別錄製音檔、分享照片，氣氛十分感人。同為「天后」的好友蔡依林 表示，「日落給我感覺是一種寧靜，彷彿太陽把所有一整天的煩惱都吃進，然後自己也跟著放鬆了起來。」回想起年輕時有次去新加坡工作，孫燕姿帶著她去遊樂園的蹦跳床，「看到她滿場飛，我連跳都跳不起來，感覺她比較像是在玩樂的小孩，比小朋友還要更投入在彈跳室裡頭。」蔡依林提到，因為自己是第一次進去那樣的場合，很怕腳踝拐到，要不然就是覺得自己姿勢很醜，很怕別人看，「但我覺得她玩得很開心，所以那一次是我滿印象深刻的互動。」而與孫燕姿頗有私交的林俊傑則分享，除了工作場合，兩人也會私下約見面、聊近況 ，彼此互相鼓勵，林俊傑透露有一年春節去對方家拜年，因為她幾句鼓勵的話，獲得很大的力量與信心，直呼「很開心在音樂圈遇到一位這麼棒的好朋友。」孫燕姿在圈內有著好人緣，首次登上台北大巨蛋演唱，許多藝人都送上花籃祝福，像是Ella陳嘉樺寫道「大圓滿大成功 GOOD SHOW」，張惠妹也獻上祝福「GOOD SHOW」、周杰倫「演唱會加油」、林俊傑「燕姿演唱會大成功。」、蔡依林「在大巨蛋的日落派對，唱得盡興、玩得開心。」