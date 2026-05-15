大樂透第115000053期今（15）日晚間開獎，本期頭獎1億元，台彩晚間22時公布派彩結果，頭獎依舊槓龜未能送出。不過，本期大樂透開出2注貳獎，中獎彩券行位於基隆市、桃園市，這2名得主只差1個號碼就能抱走億元頭獎，最終卻只獲得88萬4341元的貳獎獎金，堪稱是今晚名副其實的悲情幸運兒。
大樂透5/15貳獎中獎2注！悲情幸運兒獎金剩下88萬
大樂透第115000053期頭獎1億，晚間透過直播開獎，大樂透第115000053期大樂透開獎號碼為「16、29、30、35、42、43」，特別號「01」。雖然本期頭獎未開出，不過卻誕生2名貳獎得主，中獎彩券行就位於基隆市及桃園市。
📍基隆市中正區祥豐街175號－金美滿彩券行
📍桃園市中壢區莊敬里莊敬路120號1樓－吉鑫樂彩券行
依照大樂透中獎規則，對中5個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎則需6個號碼全中。本期2名得主只差1個號碼與頭獎擦身而過，雖成功抱回88萬多元獎金，但與上億頭獎獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。
🟡5月15日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：16、29、30、35、42、43，特別號01。
49樂合彩：16、29、30、35、42、43。
今彩539：01、13、23、25、36。
39樂合彩：01、13、23、25、36。
3星彩：4、8、4。
4星彩：0、4、3、4。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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大樂透第115000053期頭獎1億，晚間透過直播開獎，大樂透第115000053期大樂透開獎號碼為「16、29、30、35、42、43」，特別號「01」。雖然本期頭獎未開出，不過卻誕生2名貳獎得主，中獎彩券行就位於基隆市及桃園市。
📍基隆市中正區祥豐街175號－金美滿彩券行
📍桃園市中壢區莊敬里莊敬路120號1樓－吉鑫樂彩券行
依照大樂透中獎規則，對中5個號碼加上特別號即可獲得貳獎，但頭獎則需6個號碼全中。本期2名得主只差1個號碼與頭獎擦身而過，雖成功抱回88萬多元獎金，但與上億頭獎獎金僅一步之遙，落差之大也讓人直呼可惜。
大樂透獎號：16、29、30、35、42、43，特別號01。
49樂合彩：16、29、30、35、42、43。
今彩539：01、13、23、25、36。
39樂合彩：01、13、23、25、36。
3星彩：4、8、4。
4星彩：0、4、3、4。
※派彩結果以台彩官網資料為主。