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美國總統川普結束中國訪問行程，美股15日開盤走低，標普500指數下跌1%，那斯達克指數下跌1.4%，道瓊工業指數下跌336點，跌幅0.7%。截至美東時間上午10時10分，道瓊工業指數下跌440.73點或0.88%，暫報49,622.73點；標普500指數下跌83.38點或1.11%，暫報7,417.86點；那斯達克指數下跌408.23點或1.53%，暫報26,226.99點；費城半導體指數下跌471.74點或3.91%，暫報11,602.04點。個股部分，台積電ADR下跌2.59%、輝達下跌3.47%、特斯拉下跌3.23%、蘋果上漲0.25%、Meta下跌0.88%、波音下跌2.53%。國際油價部分，國際布蘭特原油上漲2.78%或2.94美元，至每桶108.66美元；WTI西德州原油上漲3.06%或2.97美元至每桶99.89美元。CNBC報導，川普與習近平峰會結束後，投資人也感到失望，因為沒有宣布任何重大協議。白宮官員分享的美方聲明，雙方同意荷姆茲海峽必須保持開放。Vital Knowledge 分析師克里薩富利表示，川習會傳出的少數消息（如波音訂單）也令人提不起勁。波音（Boeing）股價週五續跌2%，延續週四近5%的跌幅。川普表示中國已同意採購200架波音噴射機，但這僅比該公司先前預期的多出50架，令市場失望。