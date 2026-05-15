知名分析師郭明錤最新發文，針對蘋果、英特爾與台積電三方角力提出看法。
郭明錤指出，蘋果針對英特爾18A-P系列製程開案，產品涵蓋低階或舊款iPhone、iPad與Mac處理器，其中iPhone訂單占比約80%，與終端產品銷售結構相近。
郭明錤估計，蘋果在英特爾的投片規劃，反映18A-P系列的技術生命週期，預計2026年小量測試、2027年放量、2028年續增，2029年則可能開始下滑。不過，英特爾實際量產時間與出貨規模仍不明朗，目前組裝端與EMS廠也尚未看到明確出貨規劃，而英特爾2027年的生產良率目標，是先穩定達到50%至60%以上。
他也提到，即便英特爾初期能順利出貨，台積電仍將掌握蘋果超過90%的供應比重。換言之，短期內台積電在蘋果先進製程供應鏈中的地位仍難以撼動，但蘋果已開始有系統地培養英特爾成為長期供應選項。
郭明錤分析，蘋果並非只是把單一低風險產品交給英特爾測試，而是同步在iPhone、iPad、Mac三大產品線開案，且投片比例接近實際銷量結構，代表蘋果正在模擬英特爾未來成為全產品線供應商的可能性，並透過完整18A-P世代，提前磨合量產與協作流程。
至於蘋果為何積極培養新供應商，郭明錤認為，除了降低獨家供應風險、增加議價籌碼外，更關鍵的是蘋果已意識到，AI與高效能運算（HPC）對台積電先進製程資源的排擠效應將持續擴大。隨著AI客戶對台積電營收貢獻愈來愈高，蘋果必須趁仍具備議價能力時，提前布局第二供應來源。
對英特爾而言，郭明錤認為，蘋果訂單是近年少見的關鍵機會。由於未來幾年多數先進製程訂單仍會集中在台積電，蘋果幾乎是英特爾晶圓代工業務最完整的練兵對象，訂單不僅涵蓋多條產品線，規模也足以測試英特爾在設計調整、生產排程與市場變化因應上的能力。
不過，他也提醒，這項合作短期內不一定能大幅改善英特爾晶圓代工事業的虧損，加上產能與良率仍有限，供貨比重也難快速拉高。更大的挑戰在於，蘋果對品質與執行力要求極高，英特爾同時還要承接其他客戶訂單，這會放大其重建先進製程晶圓代工業務的難度。
至於台積電，郭明錤指出，未來數年內地位仍相對穩固，但當先進製程成為稀缺資源，且產能持續向AI傾斜，台積電的領先地位也會成為各方風險對沖的焦點。蘋果培養英特爾、美國政府推動半導體政策、三星以記憶體獲利支撐先進製程投入，本質上都是圍繞台積電領先地位所展開的風險管理。
他認為，台積電目前主要依靠卓越執行力維持優勢，但在地緣政治與市場策略上，可使用的對沖工具其實有限。美國既是台積電重要市場與技術合作對象，也同時是政策壓力來源；其他地區如中國、歐盟、日本，也難以有效替台積電提供足夠的風險分散。
郭明錤進一步指出，台積電更務實的做法，可能是加速累積內部資本，而內部資本主要來自先進製程定價權。
他以英特爾為例指出，若英特爾將自家產品下單給台積電，藉此空出產能與蘋果練兵，對台積電而言，這類訂單就不只是一般代工訂單，而是可能帶來未來競爭風險的交易。因此，若台積電選擇與英特爾交易，就應將地緣政治、客戶組合重構，以及潛在競爭關係納入產能配置與風險定價考量。
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郭明錤估計，蘋果在英特爾的投片規劃，反映18A-P系列的技術生命週期，預計2026年小量測試、2027年放量、2028年續增，2029年則可能開始下滑。不過，英特爾實際量產時間與出貨規模仍不明朗，目前組裝端與EMS廠也尚未看到明確出貨規劃，而英特爾2027年的生產良率目標，是先穩定達到50%至60%以上。
他也提到，即便英特爾初期能順利出貨，台積電仍將掌握蘋果超過90%的供應比重。換言之，短期內台積電在蘋果先進製程供應鏈中的地位仍難以撼動，但蘋果已開始有系統地培養英特爾成為長期供應選項。
郭明錤分析，蘋果並非只是把單一低風險產品交給英特爾測試，而是同步在iPhone、iPad、Mac三大產品線開案，且投片比例接近實際銷量結構，代表蘋果正在模擬英特爾未來成為全產品線供應商的可能性，並透過完整18A-P世代，提前磨合量產與協作流程。
至於蘋果為何積極培養新供應商，郭明錤認為，除了降低獨家供應風險、增加議價籌碼外，更關鍵的是蘋果已意識到，AI與高效能運算（HPC）對台積電先進製程資源的排擠效應將持續擴大。隨著AI客戶對台積電營收貢獻愈來愈高，蘋果必須趁仍具備議價能力時，提前布局第二供應來源。
對英特爾而言，郭明錤認為，蘋果訂單是近年少見的關鍵機會。由於未來幾年多數先進製程訂單仍會集中在台積電，蘋果幾乎是英特爾晶圓代工業務最完整的練兵對象，訂單不僅涵蓋多條產品線，規模也足以測試英特爾在設計調整、生產排程與市場變化因應上的能力。
不過，他也提醒，這項合作短期內不一定能大幅改善英特爾晶圓代工事業的虧損，加上產能與良率仍有限，供貨比重也難快速拉高。更大的挑戰在於，蘋果對品質與執行力要求極高，英特爾同時還要承接其他客戶訂單，這會放大其重建先進製程晶圓代工業務的難度。
至於台積電，郭明錤指出，未來數年內地位仍相對穩固，但當先進製程成為稀缺資源，且產能持續向AI傾斜，台積電的領先地位也會成為各方風險對沖的焦點。蘋果培養英特爾、美國政府推動半導體政策、三星以記憶體獲利支撐先進製程投入，本質上都是圍繞台積電領先地位所展開的風險管理。
他認為，台積電目前主要依靠卓越執行力維持優勢，但在地緣政治與市場策略上，可使用的對沖工具其實有限。美國既是台積電重要市場與技術合作對象，也同時是政策壓力來源；其他地區如中國、歐盟、日本，也難以有效替台積電提供足夠的風險分散。
郭明錤進一步指出，台積電更務實的做法，可能是加速累積內部資本，而內部資本主要來自先進製程定價權。
他以英特爾為例指出，若英特爾將自家產品下單給台積電，藉此空出產能與蘋果練兵，對台積電而言，這類訂單就不只是一般代工訂單，而是可能帶來未來競爭風險的交易。因此，若台積電選擇與英特爾交易，就應將地緣政治、客戶組合重構，以及潛在競爭關係納入產能配置與風險定價考量。