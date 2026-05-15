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▲動力火車時隔3年登台北小巨蛋開唱，帶來多首經典歌曲。（圖／記者趙文彬攝）

動力火車今（15）日開始在台北小巨蛋連唱3天，時隔3年再度攻蛋，舉辦《台新銀行冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場》演唱會，共耗資8000萬打造華麗舞台，讓尤秋興忍不住狂虧：「比我們家房子還貴。」而在唱到〈外套〉時，台上出現驚喜嘉賓，就是顏志琳的16歲小女兒顏若霏，她還在舞台上清唱方大同的〈愛愛愛〉，清亮歌喉完美遺傳爸爸的好基因，讓全場都給予熱烈掌聲。動力火車在今日於台北小巨蛋開唱，斥資8000萬元打造「巨型鋼鐵城市」般的舞台，以大量工業風鋼樑、金屬構件、動態燈光設計，展現震撼的視覺效果。尤秋興還打趣說：「比我房子還貴，怎麼不乾脆叫我買房子。」由於今天剛好撞場孫燕姿，他也搞笑表示：「今天來這裡是最好的選擇，因為我們的票最便宜。」直接讓大家笑翻。而在唱到〈外套〉時，驚喜出現一位女嘉賓登台合音，竟是顏志琳的16歲小女兒顏若霏。尤秋興還故意問對方叫什麼名字，顏若霏自我介紹後，尤秋興開玩笑問：「妳怎麼也姓顏？」顏志琳馬上跳出來介紹：「她是我小女兒。」尤秋興還不放過，開玩笑問對方怎麼可以上來唱，直呼：「她有能力嗎？」顏志琳誇女兒唱得不錯，剛好趁演唱會帶女兒來學習。尤秋興還不忘爆料，顏若霏剛剛還在後面說：「叔叔救救我。」他直接回：「我都救不了我自己。」還拱顏若霏帶來一段方大同〈愛愛愛〉的清唱，清亮歌喉完美遺傳爸爸的好基因。讓尤秋興大讚：「果然姓顏，姓尤的話就不一定這麼好聽。」再度引發爆笑。動力火車這次連3天開唱的3.3萬張門票，在一開賣就被搶光，他們也在現場一連帶來〈光〉、〈再見我的愛人〉、〈I’ll Be Back〉、〈不甘心不放手〉、〈明天的明天的明天〉、〈除了愛你還能愛誰〉等經典歌曲，讓全場嗨翻大合唱。