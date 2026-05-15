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▲金屬中心舉行「114年度研發成果發表會」。（圖／金屬中心提供）

金屬中心參與即日起至5/17舉辦的2026台南自動化機械暨智慧製造展，盛大展出31項前瞻技術與研發成果。其領域涵蓋智慧製造、節能減碳、AI應用、精密加工及醫療器材等多元創新領域。呼應台灣製造業面臨人力短缺、能源轉型與供應鏈重組等挑戰。本屆展會上金屬中心所開發「AI引導互動式語言治療系統」，同時斬獲2025全球百大發明獎(R&D100 Awards)及2026 愛迪生獎(Edison Awards)雙料殊榮。並同步透過工程師現場分享該研發如何整合闖關遊戲與AI互動引導，使語言障礙個案居家治療時間增加逾3倍，並經6家醫療院所實證，7成個案顯著改善語言能力。另外亦有三項技術榮獲2026愛迪生獎肯定，分別是「扣件智慧製造成形調控技術」以智慧機上盒搭配AI演算法，用少量良品數據即可自學監控鍛造品質，同步管理碳排；「新世代高性能鑄材智慧熱處理系統」整合AI影像辨識與自適應學習，打通從原料到成品的智慧閉環製程；「智慧節能燃燒系統」兼顧精準控溫與低碳節能，已運用於多家場域驗證。從醫療到製造，從材料到能源，四項技術共同勾勒出金屬中心跨域創新的完整輪廓。另外，展會期間，金屬中心規劃同步舉辦「114年度研發成果發表會」，聚焦「先進製程」與「循環創新」兩大核心主軸，發表多項前瞻研發成果，並同步介紹優質專利，開啟技術專利運用契機。發表會亦安排主題演講，系統性說明產業如何善用政府科專資源、申請研發補助與技術輔導等實務管道，吸引眾多會員廠商與產業夥伴到場交流。金屬中心董事長劉嘉茹表示，中心持續以創新研發為核心動能，從材料、加工、製程到系統整合，全面深化金屬及相關製造智慧轉型，並將科技成果真正落地於各行各業。未來金屬中心將進一步深化研發、跨域整合與人才培育，強化完善合作網絡，擴大技術與服務協同效益，為台灣打造具韌性與前瞻性的產業生態系，進而提升台灣企業在國際市場的競爭力。