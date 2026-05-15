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美國總統川普結束訪問中國行程，中國外交部長王毅15日說明川習會情況與共識，並證實中國國家主席習近平應川普邀請，將於今年秋季對美國進行國事訪問。王毅15日向媒體介紹中美元首會晤情況和共識，今年是中國十五五開局之年，我們正在以高品質發展全面推進中國式現代化。今年也是美國獨立250周年。在此關鍵年份，兩國元首相聚北京，就治國理政、中美關係、國際和地區熱點深入交流，對外釋放了重要資訊，那就是實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，可以並行不悖、相互成就、造福世界。王毅表示，這是兩國元首深入溝通、達成豐富成果的一次重要會晤。此次會晤既有正式會談和歡迎宴會，也安排了小範圍交流和參觀活動，兩國元首互動相處近9個小時。兩國元首同意構建「中美建設性戰略穩定關係」是最重要政治共識。此外，雙方還願就外交、兩軍、經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等各領域開展更多交流，為下階段兩國交往注入了新的動力。王毅證實，中美關係是世界上最重要、最複雜的雙邊關係，元首外交是兩國關係的「定盤星」。川普總統就任以來，兩國元首2次會晤、5次通話、多次書信往來。此次會晤中，兩國元首同意繼續通過會晤、通話或互致信函等方式保持密切聯繫。應川普總統邀請，習近平主席將於今年秋季對美國進行國事訪問。雙方應共同努力，為兩國元首互動交往作出周全準備，營造適宜氛圍，積累更多成果。王毅也直言，「這次會晤，台灣問題是重點議題之一。」中方立場很明確，第一，台灣問題是中國內政。大陸和台灣同屬一個中國是自古到今的事實，是台海真正的現狀，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。我們希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，履行應盡的國際義務。第二，台灣問題是中美關係中最重要的問題，牽一髮而動全身。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定，雙方就可以投入更多精力開展互利合作。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。中方希望美方以實際行動維護中美關係的穩定發展以及台海和平穩定。第三，維護台海和平穩定是雙方最大公約數。而做到這一點的前提就是絕不能支持和縱容台獨，因為台獨和台海和平水火不容。我們在會晤中感受到，美方瞭解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向獨立。王毅也提到，川普與習近平討論了中東局勢，中方鼓勵美伊雙方繼續通過談判解決包括核問題在內的分歧矛盾，主張在維持停火的基礎上，儘快重開荷姆茲海峽，同時認為解決海峽問題的根本之道在於實現永久、全面停火。對烏克蘭危機，中美雙方願繼續保持溝通，為危機的政治解決發揮建設性作用。