美國總統川普與中國國家主席習近平舉行川習會，引發各國高度關注。日本首相高市早苗15日晚間與川普通話，聽取川習會相關說明，「對於川普總統在會談中給予日本的大力協助，我表達了深切的感謝」。
NHK報導，日本時間15日19時30分，川普在空軍一號上致電高市早苗，通話進行約15分鐘。
通話中，川普說明了此次中國訪問的具體情況，雙方針對包含經濟安全保障在內的經貿議題，以及與中國相關的安全保障等各項課題交換了意見。此外，雙方也就印太（Indo-Pacific）地區的情勢達成共識，將繼續維持緊密的意見溝通。
針對伊朗局勢，雙方亦進行了意見交流。高市首相重申了日本的基本立場，強調盡快促使事態降溫並取得實質進展至關重要，並確認日美兩國將就此持續保持緊密聯繫。
高市早苗在通話結束向媒體表示，「川普總統詳盡說明了會談內容，雙方同意緊密通報。我與川普總統再次確認了日美同盟的堅不可摧。我們也互相期待能在下個月的七大工業國集團（G7）峰會中會面，並持續深化合作。」
對於川習會中是否有談及日本問題，高市早苗表示，她在保證不對外說明的前提下，聽取了非常詳細的內容，「對於川普總統在會談中給予日本的大力協助，我表達了深切的感謝。至於進一步的細節，我不便多作說明。」
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通話中，川普說明了此次中國訪問的具體情況，雙方針對包含經濟安全保障在內的經貿議題，以及與中國相關的安全保障等各項課題交換了意見。此外，雙方也就印太（Indo-Pacific）地區的情勢達成共識，將繼續維持緊密的意見溝通。
針對伊朗局勢，雙方亦進行了意見交流。高市首相重申了日本的基本立場，強調盡快促使事態降溫並取得實質進展至關重要，並確認日美兩國將就此持續保持緊密聯繫。
高市早苗在通話結束向媒體表示，「川普總統詳盡說明了會談內容，雙方同意緊密通報。我與川普總統再次確認了日美同盟的堅不可摧。我們也互相期待能在下個月的七大工業國集團（G7）峰會中會面，並持續深化合作。」
對於川習會中是否有談及日本問題，高市早苗表示，她在保證不對外說明的前提下，聽取了非常詳細的內容，「對於川普總統在會談中給予日本的大力協助，我表達了深切的感謝。至於進一步的細節，我不便多作說明。」
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