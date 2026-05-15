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▲韓國療癒系音樂劇《有真與有真》，今年帶來升級版的完整音樂劇製作，並於5月16日至17日重返衛武營戲劇院。（圖／記者陳美嘉攝，2026.05.15）

甫入圍第二屆台北戲劇獎「最佳音樂劇獎」的韓國療癒系音樂劇《有真與有真》，今年帶來升級版的完整音樂劇製作，透過燈光、舞台與視覺設計強化沉浸式觀演體驗，並於5月16日至17日重返衛武營戲劇院。《有真與有真》高雄場卡司由金獎主持人陳明珠攜手曾入圍「最佳音樂劇類女演員」的康雅婷共同演出。陳明珠首度跨界挑戰音樂劇舞台，在角色詮釋中融入客家語感與文化元素，使角色更貼近在地生活情感；康雅婷近年活躍於多部音樂劇作品，此次以具爆發力的聲線與細膩層次，深化角色內在傷痕與情感張力。兩人除分別詮釋性格迥異的同名少女「李有真」外，更挑戰一人分飾多角，在家庭、校園與人際關係之間快速切換，呈現交錯的生命軌跡與情感張力。《有真與有真》台北場演出後口碑迅速擴散，也掀起社群討論，觀眾留言包括「彷彿直擊靈魂心臟」、「僅僅兩位演員、兩位樂手，就能詮釋出多種關係、說出動人的故事」，也有觀眾形容「大、小有真就是我們青春的縮影」，認為作品不只描繪女性成長，更是一部「適合每一個人」的生命故事。透過兩位少女彼此理解與陪伴的歷程，作品細膩觸及家庭創傷、兒少處境與自我認同，引發強烈共鳴。