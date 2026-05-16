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▲江大成與阿樂獨家專訪日本最強Coser Enako。圖/新電玩大觀園 提供

▲阿樂拜師正宗日本女僕店@HOME挑戰一日女僕。圖/新電玩大觀園 提供

▲復刻招牌 經典回歸！台大學霸與電競女神夢幻聯動《新電玩大觀園》圖/新電玩大觀園 提供

台灣電玩節目經典招牌正式回歸！由NOWNEWS今日新聞重金打造全新節目《新電玩大觀園》找來補教名師徐薇之子也是台大學霸的江大成搭檔「電競女神」阿樂聯手主持，江大成透露其實小時候沒看過《電玩大觀園》，但透過網路上回看覺得有種古典的前衛，阿樂則表示：「那節目當年真的是一個指標性的存在，在電玩還沒真的像現在如此興盛的時期，就帶大家看遍各種遊戲，天心的各種COS也十分驚豔，希望我們節目能像前輩們看齊，給大家最有趣的ACG內容。」首集節目江大成與阿樂開箱在台北舉辦的第一屆秋葉原動漫祭，專訪日本最強Coser Enako，兩人特地準備台灣特色小吃讓Enako品嚐，其中蚵仔煎口味的洋芋片讓Enako大感驚訝，吃了一片後根本停不下來，還笑稱要買整箱打包帶回日本，此外，江大成與阿樂也在秋葉原動漫祭親身體驗正宗日本女僕店服務，阿樂更自告奮勇挑戰一日女僕，為主人替食物施展好吃魔法，卻因動作太過僵硬只獲得女僕店長給與50分評價，讓阿樂苦笑說：「我還是好好認真主持就好。」兩位主持人私下都是遊戲的重度玩家，江大成透露自己累積遊玩曾玩一款遊戲高達數千小時，江大成說:「我看統計數據時，會突然覺得人生是不是被浪費了，但同時又覺得好爽、好好玩。」阿樂則坦言自己玩起遊戲最瘋可以48小時不睡覺、不吃東西，但阿樂曾被命理師提醒這兩年可能會有「死劫」，阿樂笑說：「該玩的遊戲還是得玩！但我現在比較少碰恐怖遊戲，因為我可能真的會被嚇死。」至於未來最想邀請的來賓，江大成喊話周子瑜，他說:「周子瑜有在玩英雄聯盟，而且不少K-pop偶像都有在玩，我很想了解他們是如何平衡生活與工作。」阿樂身為Super Junior的15年老粉，則希望有朝一日能邀請希澈與圭賢上節目，阿樂說：「希澈是韓國演藝圈著名的電競狂熱粉，圭賢也是熱愛電玩，粉絲都叫他game圭，他們這麼常來台灣，希望有機會能來上節目。」《新電玩大觀園》YouTube 5/15 晚上6 點 首播 (隔週更新)