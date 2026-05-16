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立法院外交國防委員會下周將審議國防部115年度預算，其中潛艦國造後續艦部分，由於海鯤號交艦期限不斷延後，據《NOWNEWS今日新聞》掌握，外交國防委員會召委馬文君提案100%凍結，藍委黃仁提案凍結50%、白委王安祥則是凍結20%，其他人則沒有提案。馬文君說，海鯤號交艦時間不斷跳票，去年進度都還沒執行完，所以後續艦全凍待交艦後再審預算。行政院2024拍定潛艦國造「海鯤艦」後續7艘潛艦計畫，共計編列2840餘億元，計畫期程自2025到2038共14年執行，後續艦將採用「2+3+2」三階段進行，頭2艘依照原型艦建造，但後續3艘則會精進功能，115年度預算約119億元。潛艦國造後續艦首年度預算20億，原先藍委馬文君、黃仁提案全砍，但經過折衝，最終凍結50%，待海鯤號海測通過後經大院報告始得解凍。然而海鯤號原定2025年9月底完成海測、11月交艦，但卻不斷跳票延宕，以每日記罰19萬計算，累計罰鍰約3000多萬，台船原先力拚6月底前交艦，但近期又改為7月交艦。據了解，立院外交國防委員會中，召委馬文君提案115年度的後續艦119億預算全凍、藍委黃仁凍50%、白委王安祥凍20%，牛煦庭、徐巧芯、陳永康、黃建賓則都未提案。有外委會藍委私下坦言，才剛經歷國防特別條例攻防，擔憂再被政治攻防，且海鯤號即將完成海測，待海測完成後再全盤評估狀況也不遲；不過也有立委認為，海鯤號海測迄今未完成，當初凍結首年後續艦50%預算並沒有錯，以此推算進度，今年度預算也應適度凍結，提醒台船加快腳步。