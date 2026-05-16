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「2026年518國際博物館日」全台博物館免費進場或優惠一覽：

▲國立海洋科技博物館在5/16(六)~5/17(日)，開放免費參觀典藏館。（圖／取自海科館臉書）

每年的5月18日為國際博物館日，此節日由國際博物館協會（ICOM，International Council of Museums）於1977年5月18日制定並開始實施。此節日旨在號召世界各國關注博物館和文化事業，每年全台博物館、美術館都在5月18日當天提供免費入場，今年因5月16日逢週六、5月18日則週一是不少博物館的休館日，《NOWNEWS今日新聞》整理全台博物館從今（16）日就有優惠活動，包含免費入館參觀活動。國際博物館協會（ICOM）表示，今年逢協會80週年，而今年的518博物館日，則以「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容、和平」命題，博物館作為 「社會變革促進者」的期許以及承擔社會責任的機構，透過「S.E.I.— 永續（Sustainability）、平權（Equity）、共融（Inclusivity）」三大面向， 將博物館作為永續發展的驅動引擎，並建議在博物館日這天，一同走進博物館、參與一場對話、重新理解一段故事。▪️台灣碗盤博物館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️銀柳故事館：5/15(五)～5/18(一)當天開放免票參觀▪️國立海洋科技博物館：5/16(六)~5/17(日)免費參觀典藏館，另主題館+特展套票推出「兩人同行享一人免費」優惠▪️國立臺灣博物館：5/18(一)國立臺灣博物館四館當天開放票費參觀(本館、古生物館、南門館、鐵道部園區)▪️國立歷史博物館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️國家鐵道博物館籌備處：5/18(一)當天開放參觀;柴電工場常設展免費參觀▪️國家人權博物館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️國立國父紀念館：5/18(一)紀念館主體因工程休館,中山文化園區開放免費參觀▪️中正紀念堂：5/18(一)當天開放免費參觀常設展:「自由花蕊」、「蔣中正總統與中華民國」與「覺醒浪潮-迢迢民主路上的自由呼聲」▪️國立傳統藝術中心：5/18(一)當天開放參觀▪️國立臺灣工藝研究發展中心(臺北當代工藝設計分館)：5/18(一)當天開放免票參觀▪️國立臺灣科學教育館：5/16(六)~5/17(日)科教館3-6樓常設展門票優惠每張90元(原價120元/張)▪️西門紅樓：5/18(一)~6/18(四)免費參觀《你今天上廁所了嗎?》特展,主題論壇與導覽活動免費報名▪️士林官邸正館：5/16(六)~5/17(日)參觀正館全票享優待票50元優惠，5/18(一)休館▪️台北二二八紀念館：5/18(一)當天開放參觀▪️臺北市立美術館：5/16(六)當天免票參觀▪️國立故宮博物院：5/18（日）免費入館▲台北市立美術館是全台第一座公立美術館，迎接518博物館日，今（16）日可免費入館。（圖／北美館提供）▪️新北市立淡水古蹟博物館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️新北市立十三行博物館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️新北市立黃金博物館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️新北市坪林茶業博物館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️國定古蹟林本源園邸：5/18(一)當天開放免票參觀▪️新北市美術館：5/18(一)當日免費參觀展覽,除特展外▪️朱銘美術館：5/16~5/17 免費入館參觀▪️桃園市兒童美術館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️橫山書法藝術館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️國立臺灣工藝研究發展中心(苗栗工藝產業研發分館)：5/18(一)當天全館開放免票參觀▪️苗栗陶瓷博物館：5/13(三)~6/21(日)免費參觀苗栗縣山城藝術文化協會115年會員創作聯展▪️國立臺灣美術館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️國家漫畫博物館籌備處：5/18(一)當天全館開放免票參觀▪️國立自然科學博物館：5/17(日)本館展示場、科學中心、植物園、921地震教育園區展場及鳳凰谷鳥園生態園區可享免票入館，劇場及地震體驗平台除外▪️中國醫藥大學立夫中醫藥博物館：5/18(一)當天全館開放免票參觀▪️臺中市立美術館：5/15(五)~5/17(日)開放免票參觀▪️南北管音樂戲曲館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️彰基文史博物館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️國立臺灣工藝研究發展中心(臺灣工藝文化園區)：5/18(一)當天全館開放免票參觀▪️二崙故事屋：全館免費參觀「在地方,閱讀故事」▪️西螺生態博物館：5/16(六)免費導覽:西螺的前世今生▪️嘉義市立博物館：5/17(日)當日開放全館免票參觀，5/18(一)休館▪️嘉義市立美術館：5/17(日)當日開放全館免票參觀，5/18(一)休館▪️祥太文化館：5/18(一)當日開放全館免票參觀,參觀前須事先預約▪️昭和J18—嘉義市史蹟資料館：5/18(一)當天前50名參觀者免票入場▪️嘉檳文化館：5/8(五)~5/26(二)免費參觀:廢物再生─檳榔葉鞘大變身創作展▪️刺繡文化館：5/1(五)~7/1(三)免費參觀:繡藝遊歷-吳佩欣手工刺繡創作個展▪️新港香藝文化館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️朴子清木醫療文化館：免費參觀:黃清木醫師、黃吳彩雲藥劑師文物展▪️中央廣播電臺國家廣播文物館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️國立故宮博物院南部院區：5/18（日）免費入館▪️國立臺灣歷史博物館：5/16(六)~5/18(一)開放免票參觀▪️國立臺灣文學館：5/18(一)當天開放參觀▪️臺南國家美術館籌備處：5/18(一)當天全館開放免票參觀▪️國立臺灣史前文化博物館(南科考古館)：5/16(六)~5/18(一)期間開放免票參觀▪️臺南市歷史館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️臺南市南瀛天文館：5/18(一)當日免票參觀常設展▪️臺南山上花園水道博物館：5/18(一)當天開放免票參觀▪️臺南左鎮化石園區：5/18(一)當日免票參觀常設展▪️東隆文化中心：5/16(六)~5/18(一)全館開放免票參觀▪️國立臺灣史前文化博物館(南科考古館)：5/16(六)~5/18(一)全館開放免票參觀▪️南瀛眷村文化館：5/11(一)~5/22(五)免票參觀主題館▪️臺南•家具產業博物館：5/18(一)當天優惠100元/人(原價150元/人)▪️高雄市立美術館：5/16(六)~5/17(日)全館開放免票參觀▪️六堆客家文化園區：5/17(日)博物館日慢慢仔行免費參加▪️屏菸1936文化基地：5/18(一)開放參觀，5/19(二)休館、休園▪️屏東縣王船文化館：5/18(一)開放參觀，5/19(二)休館、休園▪️臺灣原住民族文化園區：5/17(日)開放免票參觀▪️國立臺灣史前文化博物館(卑南遺址公園)：5/16(六)~5/18(一)開放免票參觀▪️花蓮縣石雕博物館：5/16(六)開放免票參觀(開館延長至19:00)▪️花蓮美術館：5/16(六)開放免票參觀(開館延長至19:00)▪️花蓮縣考古博物館：5/16(六)~5/17(日)開放免票參觀▪️澎湖生活博物館：5/17(日)~5/18(一)開放免票參觀▪️澎湖海洋資源館：5/17(日)~5/18(一)開放免票參觀▪️澎湖化石館：5/17(日)~5/18(一)開放免票參觀▪️澎湖開拓館：5/17(日)~5/18(一)開放免票參觀