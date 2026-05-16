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由於多個發電廠被迫停機，加上炎熱乾燥季節天氣導致用電需求增加，呂宋島和維薩亞斯群島（Visayas）的電網從15日下午到晚上再次進入黃色和紅色警戒狀態。菲律賓國家電網公司（NGCP）公告稱，下午1點至2點發布黃色預警，下午2點至晚上11點則發佈紅色預警。紅色預警是最高等級的警報，當電力供應不足以滿足需求，因為儲備電力已經耗盡時，就會發布紅色預警。而當電網備用功率不足時，就會發布黃色預警。菲律賓國家電網公司（NGCP）表示，由於電線路發生「重大電網故障」，以及多座主要發電廠停機維修，因此從15日下午開始，首都馬尼拉部分地區以及主島呂宋島將實施輪流停電，每次停電約一個小時。菲律賓國家電網公司預計，大規模停電也將影響中部群島，部分地區可能停電長達七小時。國家電網公司在其最新報告中表示，呂宋電網的可用容量為12,075兆瓦，而峰值需求為12,927兆瓦，導致缺口為852兆瓦。由於自 5 月以來被迫停電的電廠數量已增至17家，導致電網總不可用容量達到4,828兆瓦。菲律賓能源部長賈林（Sharon Garin）在聲明中表示，將全面調查所有營運、技術以及合規層面的問題，並在必要時採取適當行動，但沒有說明電力供應何時恢復正常。呂宋島的人口占菲律賓全國1億1,600萬人口的近一半，同時也是菲律賓經濟活動的核心地區。這次停電發生在一年中最炎熱的月份，預計數百萬人將受影響。 在中東戰爭爆發後，當地政府機構已經實施每星期四天工作制，但仍發生大規模停電事件。