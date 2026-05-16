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▲男子為了救一隻在房屋後方山坡草叢中的貓，意外跌落屋後的深溝。（圖／翻攝自東方日報）

▲消防員使用擔架，並以拖運方式，把青年從溝底救出。（圖／翻攝自東方日報）

馬來西亞馬六甲一名32歲男子為救小貓，不慎跌入約四公尺深的溝渠，受困近兩小時，終於被消防員救出。馬來西亞媒體《東方日報》報導，這起事件發生在15日上午10時許，地點為馬六甲柏淡納花園。報導指出，當時即將下雨，男子為了救一隻在房屋後方山坡草叢中的貓，意外跌落屋後的深溝。報導指出，男子墜溝後右腳受傷，約30分鐘後才被鄰居發現，報警求助。當地消防局表示，於上午10時58分接獲報案後，立即派出14名消防員到場救援。隨後，消防員使用擔架，並以拖運方式，把青年從溝底救出，整個救援過程耗時約1小時30分鍾。消防隊員表示：「受傷青年隨後被救護車送往醫院接受治療，消防隊於今午1時06分結束救援工作。」