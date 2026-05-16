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美國總統川普與中國國家主席習近平的會晤結束，缺乏明確的重大政策突破，加上科技股下跌、美國公債殖利率上升等因素影響，美股週五普遍收黑，其中科技股在經歷近期的大幅上漲後，投資人紛紛進行獲利了結。綜合《CNBC》等外媒報導，「川習會」結束後，雖然雙方都同意荷姆茲海峽必須保持開放，但沒有宣布任何重大協議，就連波音公司可能獲得的訂單數量都令人失望。與此同時，本週一系列經濟報告顯示，由於中東衝突導致油價居高不下，通膨正在回升，而利率的上升可能對高成長股造成較大衝擊，美國公債殖利率大幅上漲並給股市帶來不小壓力。15日收盤，美股道瓊工業指數下跌537.29點或1.07%，收49526.17點；標普500指數下跌92.74點或1.24%，收在7408.50點；科技股為主的那斯達克指數下跌410.08點或1.54%，收在26225.14點；費城半導體指數下跌485.314點或4.02%，收在11588.465點。焦點科技股方面，輝達股價收挫4.4%，特斯拉及亞馬遜分別跌約4.8%及1.2%，英特爾及美光齊挫逾6%，波音股價則再挫3.8%。