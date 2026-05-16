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▲林可挨轟是「數位乞丐」，本人親上火線回應。（圖／翻攝自林可IG@dou95412）

▲林可發文找互惠的品項多到令人瞠目結舌，挨轟「數位乞丐」。（圖／翻攝自林可Threads@dou95412）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員林可近日開心分享即將搬新家的消息，並在社群公開徵求居家品牌合作，希望能與廠商互惠，不過貼文曝光後卻意外掀起爭議，大批網友直接開酸她是「數位乞丐」、「想白嫖」，甚至質疑她根本是在公然討東西，也讓話題瞬間延燒，對此她親上火線回應，直言：「不要再曲解下去了！」林可近日宣布搬家，並在Threads列出不少希望有廠商可以合作的品項，從淨水器、電子鎖、自動升降桌，到人體工學椅、掃地機器人、大型傢俱與寵物用品幾乎全包，並表示有意願合作的廠商都能私訊詳談，只是清單曝光後，部分網友認為範圍實在太廣，忍不住吐槽：「這根本許願池吧。」貼文曝光後，大批網友留言開轟她是「數位乞丐」，直言：「現在連搬家都能公開討東西了」、「自己賺錢自己買很難嗎」、「啦啦隊真的越來越像網紅業配圈」，但也有另一派認為這其實只是常見的商業合作模式，許多KOL與藝人本來就會透過社群尋找品牌合作，不該直接貼上「乞討」標籤。面對越燒越大的輿論，林可也親自發聲澄清，她表示原本是設計師朋友建議她可以嘗試尋找合作廠商，後來因為不想太麻煩對方，才選擇自己直接發文，她也透露發文前其實有參考其他成功案例，甚至貼文架構都是參考別人的合作範本修改而來。林可最後強調，自己文章重點一直都是「有意願合作的廠商」，後續也都會以正式簽約方式保障雙方權益，希望外界不要再過度曲解，不過事件曝光後，仍持續在網路引發討論，也再次掀起外界對啦啦隊、網紅與品牌互惠文化的兩極看法。