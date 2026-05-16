終於雨停了！氣象專家吳德榮今（16）日表示，今天國中會考日天氣好轉，白天晴熱如夏，南部地區最高溫可以來到36度，午後山區有降雨機率。從即日起台灣都在暖氣團內，短期內沒有鋒面南下的跡象，下波梅雨來襲應該要等到10天之後。
終於雨停「國中會考日全台放晴」！南部飆高溫36度
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」貼文指出，今天、明天兩天鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉，東半部偶有局部陣雨，中南部午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。
吳德榮說，今天開始氣溫上升熱如夏天，各地區氣溫北部20至32度、中部22至34度、南部21至36度、東部20至33度。適逢今天國中會考日，考生以及要出遊的民眾記得要多補水，做好防曬。
下週全部好天氣！吳德榮：下波梅雨要等10天之後
吳德榮提到，下週一至下週三（18日至20日）鋒面已經遠離，大氣日趨於穩定、白天「晴熱如夏」，山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，少部分鄰近平地偶受影響。下週四至下週一（21日至25日）台灣都在鋒前的暖氣團內，大氣大致穩定、天氣型態下週趨於一致。
至於下波梅雨何時會到，吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下一波鋒面將在超過10天之後、才有南下影響台灣的跡象，但由於理論極限、各國模式「勉強」模擬的南下日期、差異很大，應繼續觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」貼文指出，今天、明天兩天鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉，東半部偶有局部陣雨，中南部午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。
吳德榮說，今天開始氣溫上升熱如夏天，各地區氣溫北部20至32度、中部22至34度、南部21至36度、東部20至33度。適逢今天國中會考日，考生以及要出遊的民眾記得要多補水，做好防曬。
吳德榮提到，下週一至下週三（18日至20日）鋒面已經遠離，大氣日趨於穩定、白天「晴熱如夏」，山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，少部分鄰近平地偶受影響。下週四至下週一（21日至25日）台灣都在鋒前的暖氣團內，大氣大致穩定、天氣型態下週趨於一致。
至於下波梅雨何時會到，吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下一波鋒面將在超過10天之後、才有南下影響台灣的跡象，但由於理論極限、各國模式「勉強」模擬的南下日期、差異很大，應繼續觀察。