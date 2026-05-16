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終於雨停「國中會考日全台放晴」！南部飆高溫36度

各地區氣溫北部20至32度、中部22至34度、南部21至36度、東部20至33度。

▲週五僅剩下東半部、中南部山區注意午後大雨，其他地區放晴溫度上升，明天起水氣減少，全台晴朗熱如夏天。（圖/中央氣象署提供）

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