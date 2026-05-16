終於雨停了！氣象專家吳德榮今（16）日表示，今天國中會考日天氣好轉，白天晴熱如夏，南部地區最高溫可以來到36度，午後山區有降雨機率。從即日起台灣都在暖氣團內，短期內沒有鋒面南下的跡象，下波梅雨來襲應該要等到10天之後。

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終於雨停「國中會考日全台放晴」！南部飆高溫36度

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」貼文指出，今天、明天兩天鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉，東半部偶有局部陣雨，中南部午後亦有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，今天開始氣溫上升熱如夏天，各地區氣溫北部20至32度、中部22至34度、南部21至36度、東部20至33度。適逢今天國中會考日，考生以及要出遊的民眾記得要多補水，做好防曬。

▲週五僅剩下東半部、中南部山區注意午後大雨，其他地區放晴溫度上升，明天起水氣減少，全台晴朗熱如夏天。（圖/中央氣象署提供）
▲週五僅剩下東半部、中南部山區注意午後大雨，其他地區放晴溫度上升，明天起水氣減少，全台晴朗熱如夏天。（圖/中央氣象署提供）
下週全部好天氣！吳德榮：下波梅雨要等10天之後

吳德榮提到，下週一至下週三（18日至20日）鋒面已經遠離，大氣日趨於穩定、白天「晴熱如夏」，山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，少部分鄰近平地偶受影響。下週四至下週一（21日至25日）台灣都在鋒前的暖氣團內，大氣大致穩定、天氣型態下週趨於一致。

至於下波梅雨何時會到，吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下一波鋒面將在超過10天之後、才有南下影響台灣的跡象，但由於理論極限、各國模式「勉強」模擬的南下日期、差異很大，應繼續觀察。

▲好天氣從今天起一連10天，下週天氣都是白天「晴熱如夏」，山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。（圖／記者葉政勳攝）
▲好天氣從今天起一連10天，下週天氣都是白天「晴熱如夏」，山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。（圖／記者葉政勳攝）
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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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