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林可徵搬家合作被炎上 遭酸「數位乞丐」親上火線

楊千霈認婚姻慢慢變淡 嘆：我一個人就好了

輪椅偶像遭酸「很輕鬆」 怒嗆：交換身體試試看

《NOWNEWS今日新聞》今（16）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：中信兄弟啦啦隊成員林可（陳玟伶）近日因搬家徵求品牌合作意外掀起炎上；女星楊千霈則首度深談離婚心境，坦言婚姻裡長期累積孤單感；日本地下偶像豬狩友香遭酸民攻擊「坐輪椅很輕鬆」，她親自公開身體痛苦現況，引發大量網友心疼。中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員林可近日開心分享即將搬新家的消息，並在Threads公開徵求品牌合作，希望能與居家廠商互惠合作，不過貼文曝光後卻意外引爆爭議，尤其她列出的合作品項從電子鎖、人體工學椅、掃地機器人到大型家具幾乎全包，讓不少網友忍不住開酸「根本許願池」、「現在流行公開討東西？」隨著話題延燒，也有網友直接批評她是「數位乞丐」、「想白嫖」，對此林可親自發聲澄清，表示原本是設計師朋友建議她可以嘗試發文尋找合作，後來因不想麻煩對方才自己公開徵求，她強調文章一直寫的是「有意願合作的廠商」，後續也都會正式簽約，希望大家不要過度曲解。不過事件仍持續在網路上掀起兩派論戰。女星楊千霈去年正式證實與紡織業小開離婚，結束8年婚姻，近日她登上范琪斐節目，首度深談婚變內幕，她坦言兩人之間其實沒有什麼「最後一根稻草」，而是長時間相處後，個性、生活節奏與興趣都逐漸產生距離，感情也慢慢被消磨掉。楊千霈透露，自己在婚姻後期其實早已習慣獨自處理生活大小事，甚至懷孕期間也常自己開車外出辦事，她回憶某次臨盆前兩天，仍挺著大肚子獨自出門，忍不住感嘆：「我就一個人就好了，何必呢？」一句話讓不少觀眾聽了相當鼻酸，雖然婚姻最終沒能走下去，但她也表示不後悔這段經歷，因為那些過程讓她重新看懂自己。日本地下女團「假面女子」成員豬狩友香2018年因意外導致下半身癱瘓，至今仍坐著輪椅持續偶像活動，不過近日卻有酸民留言表示「每天坐輪椅不是很舒服嗎？」讓她忍不住在社群公開反擊，一句「不然交換身體試試看？」立刻掀起網路熱議。豬狩友香表示，長時間坐著其實會造成腿部腫脹、腰痛，因為平時需要大量依靠雙手支撐身體，連手臂都會長期疼痛，除此之外她還有核心肌群障礙，以及腸道與膀胱功能問題，許多痛苦外界根本無法想像。事實上，豬狩友香2018年因遭強風吹落的招牌砸中，導致脊髓重傷，下半身永久癱瘓，但她並未放棄偶像夢，事故後4個月便重新回到舞台，近年即使遭受惡意攻擊甚至死亡威脅，她仍堅持繼續活動，也讓不少粉絲相當心疼。