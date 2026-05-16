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▲豬哥亮（如圖）病逝9年，謝金燕唱他愛歌懷念爸爸。（圖／民視提供）

秀場天王豬哥亮（謝新達）2017年因大腸癌病逝，昨（15）日適逢他病逝9年的忌日，大女兒謝金燕低調用自己的方式思念爸爸，不只手抄《心經》祈福，還在社群分享自己在演唱會上演唱爸爸最愛歌曲〈月彎彎〉的影片，隔空向天上的豬哥亮喊話：「老爸！今天我想唱你最喜歡的〈月彎彎〉給你聽！」讓不少粉絲、歌迷都聽到鼻酸。豬哥亮2017年5月15日因大腸癌病逝，昨日是他的忌日，大女兒謝金燕當天先是在IG限時動態放上一張和尚跪地祈禱的Q版插圖，接著再公開自己親手抄寫《般若波羅蜜多心經》的影片，畫面中她神情平靜，一筆一畫慢慢寫下經文，並署名「二〇二六年五月 三寶弟子 沐手焚香」，用屬於自己的方式紀念父親。之後謝金燕又分享演唱會上獻唱〈月彎彎〉的片段，並寫下：「老爸！今天我想唱你最喜歡的〈月彎彎〉給你聽，你這麼忙，都忘了來看我的演唱會！」短短一句話，流露滿滿思念，也讓不少粉絲感動留言：「豬大哥一定有聽到」、「真的看到哭出來」。除了謝金燕之外，小女兒謝金晶同樣在昨日前往基隆「基福山生命園區」祭拜父親，她曬出豬哥亮雕像與碑文照片，感性寫下：「不知不覺9年了，但您好像從沒離開過。」更提到自己夢裡仍常聽到爸爸喊「女兒啊」，讓人看了相當鼻酸。豬哥亮生前憑藉獨特主持風格與招牌馬桶蓋髮型，成為台灣綜藝代表人物之一，即使離世多年，他留下的經典節目、電影與台語文化影響力，至今仍深深留在觀眾記憶中，每年他的忌日到來也總會有大批粉絲與藝人再度想起這位「秀場傳奇」。