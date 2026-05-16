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23歲男方接獲通知後表示是「一時興起，不知道那裡有直播鏡頭」，全案將依照「公然猥褻罪」偵辦。

擎天崗情侶野外激戰地點爆紅！半夜遊客擠爆朝聖打陀螺、穿恐龍裝野戰

特別在情侶激戰的草原休息區打起戰鬥陀螺。

▲有人穿上恐龍裝，直接趴在涼椅上模仿情侶當時激戰的畫面，不少民眾爭相圍觀。（圖/YT@陽明山國家管理處）

另外也有人穿上恐龍裝，直接趴在涼椅上模仿情侶當時激戰的畫面

「半夜擎天崗擠爆」觀眾二度傻眼！早上仍有破千人同時在線吃瓜

▲扮演恐龍裝民眾結束後開心對鏡頭君打招呼，在線觀看直播人數超過5500人，當時時間已經是半夜1點半。（圖/YT@陽明山國家管理處）

有台科大學生透過鏡頭君宣傳直播、有人熱血拿吉他上山朝聖，甚至還有人把電腦搬上草原區組裝，各種奇妙的行為都被鏡頭君給錄下，且同時在線人數高達1600人

陽明山國家公園擎天崗日前一處草原休息區發生有情侶野外激戰的事件，結果全程都被官方鏡頭君直播，隨後該對情侶也立刻被警方掌握身分，全案將依「公然猥褻罪」偵辦。然而事件發生之後，擎天崗該處草原區直接爆紅，昨天除了許多民眾白天到場朝聖外，半夜更是擠爆人潮，有整群人揪團上去打戰鬥陀螺打卡、也有人穿恐龍裝模仿野戰姿勢，直播最高超過5000人同時在線觀看，引爆熱烈討論。回顧這起事件，有網友半夜觀看陽明山國家公園擎天崗4K直播時，意外發現有情侶在半夜11時在草原休息區調情，隨後在12時15分情不自禁「野外開戰」，全程都被鏡頭君直播出去，社群引爆討論。事後，陽明山國家公園管理處就已經立刻將畫面下架，警方獲報也迅速查獲涉嫌人之身分及特定車輛車號，通知情侶到案說明，結果情侶「野外激戰」的地點瞬間成為民眾打卡景點，除了昨天一整天該地出現不少遊客朝聖，甚至還有新人拍婚紗也前往該處拍幾張留下紀念。原以為白天人潮多很正常，沒想到半夜更瘋癲，許多遊客半夜揪團衝上陽明山擎天崗，，而從直播上可以看到，當時旁邊全部都是圍觀的群眾爭相拍照，但看直播時間戳記，當時已經半夜超過1點竟然有這麼多人跑到現場朝聖。而直播間的觀看人數最高也衝到破5000人同時在線，不少觀眾表示：、「陽明山國家公園：這個月遊客半夜破紀錄，你有沒有頭緒？」《NOWNEWS》記者早上6點10分查看「陽明山擎天崗」直播時，意外發現現場竟然也還是一堆民眾，，看來陽明山擎天崗真的被那對情侶給弄到「一砲而紅」。