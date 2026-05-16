中國國家主席習近平，14日在北京人民大會堂，為遠道而來的美國總統川普舉行國宴，一段側拍影片意外在網路上引發熱議，影片顯示川普在習近平離席上台致詞時，伸手翻閱桌上一個黑色文件夾，快速看幾眼後便蓋上，有些中國民眾還因此戲稱川普在搞「間諜行動」、「川普式外交」。然而，有外媒事後查核發現，川普當時翻閱的文件，根本就是他自己的。
由聯合國開發計畫署（UNDP）支持的事實查核機構《iVerify Pakistan》指出，下標「川普偷偷翻閱習近平的筆記本」的影片在各大社群平台瘋傳，點閱動輒超過數十萬、上百萬，但在進行關鍵字搜索後，國際可信的主流媒體不曾確認過真有此事。而從當晚國宴的完整影片來看，在約24分11秒處，川普確實在習近平上台發表演說時，翻閱了一個黑色文件夾。
不過，透過反向圖片搜索，可以發現該文件夾上，按照美國商業管道、白宮禮品店的結果，是美國總統官方文件夾上使用的總統印章。
進一步的反向影像搜尋結果，還指向了美國電影道具公司「The Hand Prop Room」，其官網頁面上有一份名為「總統文件資料夾」的複刻文件，帶有相同的標誌。
綜合上述，《iVerify Pakistan》分析，網上瘋傳的「川普在國宴期間偷看習近平筆記本」的說法，本身具有誤導性。因為從文件夾上的美國總統官方印章可以看出，文件夾屬於川普本人。
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不過，透過反向圖片搜索，可以發現該文件夾上，按照美國商業管道、白宮禮品店的結果，是美國總統官方文件夾上使用的總統印章。
進一步的反向影像搜尋結果，還指向了美國電影道具公司「The Hand Prop Room」，其官網頁面上有一份名為「總統文件資料夾」的複刻文件，帶有相同的標誌。
綜合上述，《iVerify Pakistan》分析，網上瘋傳的「川普在國宴期間偷看習近平筆記本」的說法，本身具有誤導性。因為從文件夾上的美國總統官方印章可以看出，文件夾屬於川普本人。
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