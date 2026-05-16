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▲曾居住在上海、目前任職於IKEA瑞典總部的設計師David。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲IKEA瑞典總部園區就位於Älmhult，並設有四大核心部門。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲IKEA Hotel，目前共有兩棟建築，預計2028年還將再新增一棟全新建築。（圖／記者鍾怡婷攝）

瑞典家居品牌IKEA到底怎麼念？台灣有兩派說法，對此，任職於IKEA瑞典總部的設計師David以及產品開發專員Sara Ottosson，也親揭瑞典的正確發音為「E-Ki-Ah」，而David也分享第一次到台灣的趣事，當他搭計程車表示要去宜家反而讓司機一頭霧水。曾居住在上海、目前任職於IKEA瑞典總部的設計師David，也親自解答「IKEA到底怎麼念」才正確。他表示，依照瑞典語的正確發音應為「E-Ki-Ah」，英文則較接近「AI-Ki-Ah」。他第一次來台灣時，還曾發生一段有趣插曲，當時他向計程車司機表示想去「宜家」，對方卻一頭霧水，後來才知道台灣民眾普遍直接唸「IKEA」。IKEA產品開發專員Sara Ottosson也分享，IKEA在瑞典語中是發音為「E-Ki-Ah」。據悉，IKEA於1943年由創辦人Ingvar Kamprad在瑞典Älmhult創立。IKEA名稱則是由創辦人的名字Ingvar、姓氏Kamprad，以及他童年成長的農場Elmtaryd、所在地Agunnaryd四個字的字首所組成。而IKEA瑞典總部園區就位於Älmhult，並設有四大核心部門，其中「IKEA of Sweden」負責全球產品設計與開發；產品測試中心（Test Lab）負責產品安全與耐用測試；食物研發中心（Food Lab）專責餐飲與食品開發；行銷與傳播中心（IMC）則統籌全球品牌行銷策略與目錄製作。當地也擁有全球唯一的IKEA Hotel，目前共有兩棟建築，其中新館持續營運，舊館則正在進行翻修整建，預計2028年還將再新增一棟全新建築。