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美國總統川普（Donald Trump）結束訪中行程後，美媒《福斯新聞》（Fox News）於16日播出他的專訪影片，內容提到台灣、台獨、晶片和軍售。川普在接受主播拜爾（Bret Baier）訪問時，被問到中國國家主席習近平應該會很喜歡他尚未批准對台軍售，對此他則表示，用「喜歡」這個詞有點太強烈，雖然自己不像拜登一樣連名都簽不了，但他會暫時擱置這項決定，後續取決於中國怎麼做，他有可能核准，也有可能不核准：「坦白說，對我們而言，對台軍售是一張非常好的談判籌碼。那是很多武器，價值120億美元。」川普認同中國是個強大的國家，而台灣則是一個非常小的島，相較於美國，兩岸距離太近，有點棘手，認為在他卸任美國總統後，中國不排除會奪取台灣。話鋒一轉，川普接著提到台灣的晶片產業，聲稱台灣之所以能發展起來，是因為美國有些歷屆總統根本不知道自己在做什麼，導致英特爾（Intel）以及美國晶片公司式微：「他們偷走了我們的晶片產業。我很多年前就這麼說了....如果當時我們有任何一位總統只要說一句：『我們將對進口晶片課徵100%關稅。你們可以離開、可以去台灣設廠，但如果要賣回美國，我們就要課徵100%或200%的關稅。』那我們就永遠不會失去晶片產業。我們失去了晶片產業。現在一切都正在回來。」川普形容，台灣議題是習近平眼中最重要的議題，2人在北京期間花費了大量時間交涉，認為自己現在對台灣這個地方的了解，比起對其他國家都還要多，無論如何，他對於兩岸的看法就是「維持現狀」，不希望有人因為覺得有美國支持，而走向獨立甚至開戰。