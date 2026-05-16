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針對近期國際局勢引發的成本衝擊，永豐餘總經理駱秉正今（15）日表示，工紙受到各項支出上漲趨勢並未見緩和，因此自4月份起已陸續與客戶展開協調，有零星訂單已經調漲；不過，衛生紙等消費品暫無調整規劃。駱秉正在法說會回應針對外界關切的成本反映問題說明，工業用紙受多重因素影響，雖持續透過內部管理吸收成本，但因上漲趨勢未趨緩，因此自4月份起已陸續與客戶展開協調，先針對成本較高的零星訂單調漲。不過，駱秉正指出，由於工紙與紙箱的訂單型態各異，調價幅度將視個別訂單狀況而定，未來將持續觀察市場趨勢變化，以決定是否進行後續的部分調漲。至於衛生紙等消費品目前為止尚未做出相關調整，後續將視整體經濟狀況與市場變動趨勢，再行研議因應措施。永豐餘投控第一季營運概況，受惠國際漿價提升、持續深化成本控制與能源效率優化效益逐步顯現、能源相關子公司轉型新商業模式逐步顯現端倪，營業毛利24.3億元較去年同期增加約1.65億元，營業利益較去年同期大幅改善，虧損減少約3.29億元。轉投資部分，由於關稅及匯率影響下降、成本結構優化及營運模式調整，電子相關事業群收益增加，營業外收入約5.29億元，年成長39.4%，主要為權益法投資認列年增24.9%。永豐餘投控2026年第一季合併營收179.64億元，淨利歸屬於母公司約2.09億元，每股稅後盈餘0.13元，較去年同期轉盈。