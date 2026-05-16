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宜蘭縣長候選人林國漳近日錄製民進黨YouTube節目《訂閱好人才》，回到出生地宜蘭市北門口，與宜蘭市長候選人韓瑩走訪在地老字號與青年返鄉創業店家，並前往遠洋漁業重鎮南方澳，實地體驗漁民作業。身為「魚販之子」的林國漳從童年記憶出發，結合長年地方服務經驗，分享對宜蘭產業發展與城市治理的觀察，展現深耕30年後接棒守護民主聖地的決心。談及成長背景，林國漳分享，父親過去在宜蘭市賣魚，前往南方澳採買新鮮漁獲是家中日常，因此即使成長於市區，海港獨有的氣味始終是他最深刻的童年記憶。他笑說，「當天最新鮮、最好的魚，爸爸總會特別留給我」，而走進南方澳漁港，林國漳與漁民一同協助將鯖魚打撈上岸，也深入拍賣市場觀察第一線作業情況。他指出，南方澳兼具近海與遠洋漁業特色，兩者發展模式不同，如何在推動產業升級兼顧高風險工作環境下的勞動權益與生態平衡，縣府應扮演更積極的整合角色，協助傳統漁業在現代產業轉型中找到永續發展方向。回到從小成長的北門口，林國漳帶著韓瑩品嚐與他「同齡」、擁有58年歷史的老字號「廟口紅糟魷魚」，也走訪青年返鄉創業品牌「加愛可麗餅」，透過一場味蕾體驗，呈現宜蘭新舊交融的城市樣貌。談到宜蘭市未來發展，林國漳與韓瑩一致認為，交通問題是當前最迫切的挑戰。韓瑩主張，宜蘭兼具歷史文化底蘊與創新活力，吸引不少旅客慕名而來，但若交通壅塞、停車空間不足，將成為地方發展的阻礙，應透過更科學化的交通規劃與智慧管理，提升運輸效率。影片最後來到羅東運動公園，這座由陳定南前縣長規劃、游錫堃前縣長任內啟用的國際級公園，不僅是宜蘭重要公共建設代表，也承載著地方治理的重要記憶。林國漳回憶，27歲那年受到游錫堃邀請返鄉服務，自此扎根宜蘭超過30年，歷經教育現場、縣府局處實務歷練，並長年投入車禍受難者公益服務。多年累積，讓他對宜蘭的需求有更深刻理解，也成為面對未來縣政挑戰最重要的養分。主持人邱庭分享，拍攝過程中，無論是在傳統政治版圖藍大於綠的蘇澳，或回到林國漳熟悉的宜蘭市北門口，沿途都有許多不同年齡、職業的民眾主動熱情打招呼、加油鼓勵，展現林國漳長年深耕地方所累積的深厚人緣，也體現「全民縣長」所代表的在地信任與跨世代支持。