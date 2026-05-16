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▲Jennie靠著鏡子的美照中，被發現倒影與正面臉蛋有落差。（圖／翻攝自Jennie IG@jennierubyjane）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie因可鹽可甜的亮麗外型深受粉絲喜愛，也是許多時尚品牌的寵兒。而近日Jennie在社群分享多張素顏美照，但其中靠著鏡子的照片中，竟被網友質疑修圖。只見鏡頭中的她臉蛋看起來非常小、下巴也偏尖，但鏡子反射出的倒影卻圓一圈，疑似真面目曝光，遭網友嘲諷直呼：「她忘了修倒影。」Jennie近日曬出多張素顏美照，其中她穿著黑色皮外套、內搭白色上衣搭配西裝褲的照片中，只見Jennie將頭髮整個綁起來，輕輕倚靠著鏡子，素顏的臉蛋依然美翻。但有眼尖網友發現，鏡中反射出的倒影，竟明顯比正面臉蛋圓潤，紛紛質疑她修圖。許多網友看到後都笑說：「好尷尬，整張臉都修完，但忘了修倒影」、「怎麼沒修到鏡子裡的臉。」但也有人認為，這應該是拍攝角度造成的落差，兩派網友直接在留言區吵成一片。事實上，Jennie的臉在演藝圈是出了名的小，就算素顏五官也一樣好看。雖然她的臉偏圓，但臉部線條飽滿、帶點嬰兒肥，再搭配精緻五官，形成了極具辨識度的「奶兇高級臉」，甜美中自帶厭世、空靈的高級感，可以完美駕馭各種時尚風格。