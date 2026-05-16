台股大漲、高價股買不起沒關係！知名作家黃大米分享，有粉絲僅買進「1 股」股王信驊（5274），損益竟然近乎翻倍。更有內行網友透露，因為抱得早、抱得久，靠著零股就滾出一台國產車，讓不少股民驚嘆「這才是真正的散戶大軍」，也讓這檔「全台最貴股票」再次成為熱搜焦點。
🟡 「1 股」也是正港散戶！信驊 5/15 收盤 17,195 元登全台最貴
黃大米在臉書粉絲專頁分享一名粉絲的損益截圖，該粉絲當初以 8,960 元成本買進 1 股信驊，目前現值已漲到 1 萬 7,760 元，總損益達 98.15%。黃大米打趣表示：「買一股，才是正港的散戶。」
根據 5/15 最新收盤價，信驊（5274）股價來到 17,195 元，穩坐全台最貴「股王」寶座。這意味著若想買進一張（1,000 股），得掏出超過 1,700 萬元。貼文下方更有網友簽到留言：「事實證明，買的少才放得住」、「原來是我多買了 999 股，難怪抱不住」。
🟡 股王信驊做什麼的？主要產品與老闆是誰？
為什麼信驊（5274）股價能這麼高？信驊是由董事長林鴻明於 2002 年創立，目前是全球 BMC（基板管理控制器） 晶片的絕對龍頭。
BMC 就像是伺服器的「後台管理大腦」，負責監控伺服器的溫度、電力與運作狀態。信驊在全球 BMC 市場市佔率高達 7 成，在 2026 年 AI 浪潮噴發下，不論是資料中心還是 AI 伺服器，每一台都必須搭載信驊的晶片。強大的技術護城河，正是支撐其天價股價的核心原因。
🟡 信驊適合存股嗎？吳淡如曝「致富地圖」關鍵
針對網友好奇「信驊適合存股嗎？」理財天后吳淡如曾直言，理財並非數學題，而是人性的考驗。許多高知識份子一輩子賺不到錢，是因為克服不了「賺點小錢就贖回」的人性弱點。
吳淡如強調，致富的邏輯只有兩點：第一是「理性的在場（長抱）」，無視短線震盪；第二是「利息滾入」，將股息再投入。如同這次爆紅的 1 股信驊案例，因為「買得少、放得住」，最終才能享受時間帶來的複利，甚至存出一台國產車。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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黃大米在臉書粉絲專頁分享一名粉絲的損益截圖，該粉絲當初以 8,960 元成本買進 1 股信驊，目前現值已漲到 1 萬 7,760 元，總損益達 98.15%。黃大米打趣表示：「買一股，才是正港的散戶。」
根據 5/15 最新收盤價，信驊（5274）股價來到 17,195 元，穩坐全台最貴「股王」寶座。這意味著若想買進一張（1,000 股），得掏出超過 1,700 萬元。貼文下方更有網友簽到留言：「事實證明，買的少才放得住」、「原來是我多買了 999 股，難怪抱不住」。
為什麼信驊（5274）股價能這麼高？信驊是由董事長林鴻明於 2002 年創立，目前是全球 BMC（基板管理控制器） 晶片的絕對龍頭。
BMC 就像是伺服器的「後台管理大腦」，負責監控伺服器的溫度、電力與運作狀態。信驊在全球 BMC 市場市佔率高達 7 成，在 2026 年 AI 浪潮噴發下，不論是資料中心還是 AI 伺服器，每一台都必須搭載信驊的晶片。強大的技術護城河，正是支撐其天價股價的核心原因。
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吳淡如強調，致富的邏輯只有兩點：第一是「理性的在場（長抱）」，無視短線震盪；第二是「利息滾入」，將股息再投入。如同這次爆紅的 1 股信驊案例，因為「買得少、放得住」，最終才能享受時間帶來的複利，甚至存出一台國產車。
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