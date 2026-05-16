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▲日本地下偶像豬狩友香2018年走在路上被招牌砸到下肢癱瘓，如今仍坐輪椅堅持活動，未料遭到酸民嗆「坐著很輕鬆」。（圖／翻攝自豬狩友香X@igari_tomoka3）

日本地下女團「假面女子」成員豬狩友香（Igari Tomoka）2018年因意外導致下半身癱瘓，至今仍坐著輪椅持續偶像活動，不過近日她卻遭到酸民留言攻擊，甚至有人嗆她「每天坐著不是很舒服嗎？」讓她忍不住公開反擊，一句「不然交換身體試試看」立刻掀起熱議。豬狩友香日前在X（前Twitter）曬出惡評截圖，坦言自己偶爾會遇到一些人，以為輪椅生活很輕鬆，對此她無奈解釋，長時間坐著其實會導致腿部腫脹、腰痛，因為平常需要大量使用手臂支撐身體，連雙手都會出現疼痛與水腫問題。豬狩友香進一步透露，自己除了脊髓損傷之外，也有核心肌群障礙，因此平常光是維持坐姿，就必須不斷抓住東西支撐，此外還有腸道與膀胱功能障礙等問題，只是很多身體痛苦外界根本看不出來，面對酸民的無知言論，她最後直接回嗆：「如果覺得我過得很舒服，不然交換身體試試看？」現年1999年出生的豬狩友香，2018年在路上行走時，遭強風吹倒的大型看板砸中，造成脊髓嚴重受傷，最終下半身癱瘓，不過她並未因此放棄偶像夢想，而是在事故後約4個月就重新坐著輪椅回到舞台，持續偶像活動至今。豬狩友香過去受訪時曾表示，自己之所以持續當偶像，是希望減少社會對身障者的偏見，她也強調希望大家不要因為她坐輪椅，就把她視為特別的人，只是即便努力生活，她近年仍多次遭遇網路惡意攻擊，甚至曾收到「放火燒你家」、「殺了你」等死亡威脅訊息，讓不少粉絲相當心疼。