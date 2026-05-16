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▲普美跟Rado是在錄音室認識，以此為背景拍婚紗別具意義。（圖／攝影師IG）

▲▼普美今天嫁給Rado，婚宴在首爾君悅酒店舉行。（圖／攝影師IG）

▲普美因個人因素，確定退出《我是SOLO，Love Forever》主持。（圖／攝影師IG）

韓團Apink成員尹普美跟交往9年的作曲家Rado今（16）日在首爾君悅酒店結婚，2人的婚紗照也被攝影師公開，他們以當年認識的錄音室為背景擺拍，攝影師也開心寫下：「Rado🩷尹普美，能夠一起參與這對超有個性的新人拍攝婚紗照，真的非常開心🎧。」攝影師PO出8張普美跟Rado的婚紗，他們不走宮廷、城堡、城市景或是海邊的時尚大片風格，幾乎都是在錄音室完成拍攝，2人戴著耳機、手拿麥克風比出歌唱姿勢，還有戴耳罩式耳機逛街的畫面，相當隨性，攝影師也讚嘆：「能夠一起參與這對超有個性的新人拍攝婚紗照，真的非常開心🎧。」他們今天將在首爾君悅酒店舉辦婚宴，該場地向來是韓國演藝圈舉辦婚禮的指標婚宴會場，李炳憲與李珉廷、孫淡妃與李奎爀等多對明星夫妻都曾在此完成人生大事。普美與Rado因Apink於2016年製作正規三輯時結識，隨著多次合作擦出愛火，隔年正式交往。Rado是知名製作團隊Black Eyed Pilseung（黑眼必勝）成員，曾為Apink打造《I'm so sick》、《Dumhdurum》等多首代表作，陪伴團體走過重要時期。兩人低調交往9年，直到2025年4月才公開戀情，如今決定步入婚姻。尹普美曾在公開婚訊的親筆信中表示，想與長久陪伴自己的人一起走向未來，並承諾婚後仍會持續以Apink成員、演員及綜藝人身分活動，所屬公司也強調她沒有淡出演藝圈的計畫。不過，普美今年透過公司證實退出《我是SOLO，Love Forever》主持，「普美最後一次錄完『Solo民宿－再一次特輯』，就正式從節目下車。」退出原因則表示「個人因素」，而她最後一次露臉的集數，將於5月21日晚間10點30分播出。