民進黨立委吳沛憶、黃捷昨（15）日在社群發布影片，兩人在台北市萬華區龍山文創基地大秀舞技，邀請網友這個夏天一起到龍山寺；該影片更吸引民進黨台北市長參選人沈伯洋留言，直呼「沒揪」，讓網友笑翻。

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吳沛憶、黃捷在社群平台發布影片，影片中可看到，兩人穿著外套、長褲，在龍山文創基地大秀舞技，背景音樂是韓國團體CORTIS的《REDRED》。

吳沛憶表示，感謝生長在自由的國度，勇敢打破框架，不需要誰的允許，沒有誰只能是什麼模樣，「謝謝黃捷再次來龍山寺地下街陪我一起練舞！歡迎大家常來萬華玩！」黃捷則說，「對龍山寺的記憶都是跟沛沛一起練舞了！」

網友見狀後紛紛留言說，「不愧是景美熱舞社前社長」、「全世界應該沒幾個立委可以這樣跳吧！太強了啦！」沒想到該影片也吸引沈伯洋留言說，「沒揪」，讓網友笑翻。
 


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陳佩君編輯記者


《今日新聞》新聞一部政治中心記者，深根黨政新聞，長期觀察台灣政壇脈動，曾服務過其他家台灣媒體，歷經編輯與第一線採訪記者，多年累積新聞判斷與臨場反應。

採訪足跡遍及國會殿堂、總統府、黨政與選戰...