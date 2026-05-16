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▲Winter新妝容加重黑眼圈，帶動「小狗淚痕妝」爆紅。（圖／翻攝自Winter IG@imwinter）

韓國女團aespa即將於本月29日發行正規2輯《LEMONADE》，而11日她們搶先公開與GD合作的先行曲〈WDA〉，再度引發熱議。但其中Winter的妝容掀起高度討論，只見她不像過去大家狂遮黑眼圈，而是刻意在眼部下方加上泛紅跟暈染感，像是小狗的淚痕一樣，這款黑眼圈妝也被稱為是「小狗淚痕妝（눈물자국 메이크업）」，直接掀起一股風潮，讓許多狂遮黑眼圈的粉絲都嗨翻直呼：「終於不用遮了。」Winter在新曲〈WDA〉中的眼妝，在近日引發一股新風潮。只見她的妝容不像大家過去狂遮黑眼圈，而是把黑眼圈「加重」，保留眼下陰影後，再用灰粉色、灰紫色與深色眼影暈染，呈現出疲憊、頹廢的病弱感，整個人的氛圍也變得脆弱又迷離，但又有些冷酷的反差感。不少人也認為這妝容很像AI洋娃娃、或是吸血鬼的感覺，超高討論度讓這款全新的「小狗淚痕妝」直接爆紅。在這款強調黑眼圈妝爆紅的同時，許多網友也彷彿看到救星，直呼：「那我以後也有理由不遮黑眼圈了嗎？」、「不用再那麼辛苦的找遮瑕了。」「過敏體質的福音，不用遮黑眼圈的時代來了」，但卻火速被吐槽：「有些人畫起來冷酷，有些人可能會直接被臨檢，被誤以為吸毒。」讓大家笑翻。負責妝容的化妝師Kitts Eunbi也在IG將這款妝容稱為「淚痕妝（눈물자국 메이크업）」，靈感正是來自小狗眼下的陰影。事實上，Winter本身是冷白皮，過去妝容也多以乾淨、粉嫩的形象，而這次突破性的黑眼圈妝，雖然與過去大不同，但配上Winter精緻的五官，反而看起來像AI或遊戲角色，再度帶起一波風潮。