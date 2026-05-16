存不了錢別再怪薪水低！根據日本媒體《President Online》報導，日本整理收納專家西崎彩智觀察發現，許多「存不了錢者」的家庭冰箱都有共通的驚人特徵。她直言，冰箱其實反映了一個人的金錢管理能力，甚至有家庭在徹底整理冰箱後，每月伙食費竟直接省下 2 萬到 3 萬日圓（約新台幣 4000 至 6000 元）。
🟡 存不了錢者的冰箱特徵：5 大「浪費黑洞」曝光
西崎彩智指出，容易讓冰箱變成吞錢怪獸的，通常是以下幾種東西，快看看你家冰箱中了幾項：
🟡 過度害怕浪費，反而變成真正的浪費
西崎分析，存不了錢的人往往有一個心理通病：「過度害怕浪費」。因為怕浪費，所以看到特價就囤貨、捨不得丟掉剩菜，結果反而因為東西多到看不見，造成重複購買或過期丟棄，形成更大的金錢漏洞。
她強調，那些買過很多次、最後卻總是丟掉的東西，其實反映出：「你的人生根本不需要它」。與其追求「理想中的飲食生活」，不如誠實面對自己真正會吃的東西。
🟡 把超市當成「自家冰箱」！清空現狀月省 6,000 元
想要扭轉存不了錢的體質，西崎建議的第一步就是徹底清空。她提出一個極為重要的理財觀念：「把附近超市當成自己家的冰箱」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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西崎彩智指出，容易讓冰箱變成吞錢怪獸的，通常是以下幾種東西，快看看你家冰箱中了幾項：
- 消失的常備菜： 抱著「先做起來放」的心態，裝進保鮮盒後就一路被遺忘到變成「化石」。
- 一次性調味料： 旅遊買的特殊醬料或一時興起購買的辛香料，開封後就再也沒碰過，直到默默過期。
- 「理想中」的美容食品： 買了高蛋白、代餐或健康飲料，卻因為「理想與現實的落差」堆在深處，最終淪為垃圾。
- 快空掉的寶特瓶： 堆滿喝剩一半的飲料，甚至連常溫保存即可的瓶瓶罐罐也硬塞，不僅浪費空間更耗電。
- 冷凍庫的化石肉品： 因為「特價划算」買入的大包裝肉類，放到冷凍燒傷也沒吃，還堆滿了捨不得丟的保冷劑。
西崎分析，存不了錢的人往往有一個心理通病：「過度害怕浪費」。因為怕浪費，所以看到特價就囤貨、捨不得丟掉剩菜，結果反而因為東西多到看不見，造成重複購買或過期丟棄，形成更大的金錢漏洞。
她強調，那些買過很多次、最後卻總是丟掉的東西，其實反映出：「你的人生根本不需要它」。與其追求「理想中的飲食生活」，不如誠實面對自己真正會吃的東西。
🟡 把超市當成「自家冰箱」！清空現狀月省 6,000 元
想要扭轉存不了錢的體質，西崎建議的第一步就是徹底清空。她提出一個極為重要的理財觀念：「把附近超市當成自己家的冰箱」。
- 停止「逛超市想菜單」： 許多人下班先逛超市才決定煮什麼，看到特價就多買，卻忽略家中已有食材。
- 清空現有庫存： 善用咖哩、味噌湯或炒麵等「大雜燴」料理，將現有食材吃完。
- 只買一週內的份量： 等冰箱淨空後，依照家庭人數只購買 3 天到一週內能吃完的份量。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。