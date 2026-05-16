我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王品集團攜手外送平台Uber Eats，旗下18個品牌均可外送，且推出「買一送一大禮包」。（圖／王品集團提供）

5月20日起至6月2日 18品牌招牌菜外送想買一送一

加碼優惠：Uber One會員外送消費滿499元就折100元

漢堡王也「買一送一」 雞塊、濃湯都有

▲漢堡王「買一送一」倒數，把握時間再吃一波迎夏尋堡趣優惠券。（圖／漢堡王提供）

王品集團18個品牌有「買一送一」優惠！王品集團宣布，此次攜手外送平台Uber Eats，旗下18個品牌均可外送，且歡慶新服務推出長達14天「買一送一大禮包」，最高能現省418元。還加碼針對Uber One會員，外送消費滿499元就折100元。王品集團餐廳外送服務自即日起與Uber Eats展開獨家合作，旗下18個品牌、307間門市通通都能直送到家，並同步推出長達14天的「買一送一大禮包」。5月20日起至6月2日，王品集團各品牌指定招牌菜均可享買一送一，像是米其林級中餐品牌「莆田」價值418元的海南雞獨饗餐，活動期間享有買一送一，等於現省了418元。其他買一送一品項還包含王品牛排的「比利時巧克力莓果蛋糕」、西堤牛排的「酥炸魚柳」、藝奇「酥炸唐揚雞」、夏慕尼「燻鮭魚蘿美沙拉&飲品」、就饗「蒜香鮮蝦&玉米濃湯」、品田牧場「大阪燒豚丸拚唐揚雞」、聚日式鍋物「日式蕨餅大盛（28片）」、青花驕「驕心涼拌酸辣粉套餐」、和牛涮「和牛黑咖哩丼飯」、尬鍋「銷魂雞肉飯餐盒」、享鴨「冰糖醬滷鴨翅（4支）」。還有莆田「海南雞獨饗餐」和「荔枝肉獨饗餐」、丰禾「黑麻油燒蛋蛋（小份）」、原燒「日式和牛咖哩丼」、肉次方「日式洋蔥牛丼」、金咕「辣炒咚咚年糕」、石二鍋「香辣滷味招牌組合（附檸檬冬瓜冰沙）」、12mini 快煮小火鍋「黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐（附隨機飲品）」，各產品單價原價120～418元，均享買1送1。另外，王品集團還表示，歡慶與Uber Eats合作，加碼優惠「100元免費送」。速食也有買一送一優惠，漢堡王推出三大優惠活動一次看（部分門市不適用）：◾️漢堡王迎夏尋堡趣優惠券，共11款；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找。優惠只到明天◾️5月31日前，「花生培根脆雞堡＋小薯條＋中飲料」特價99元、「小華堡（原味或辣味）＋小薯條＋中飲料」特價119元，（每份套餐限加購一份）。◾️（原價231元）；報稅季加碼，（每份套餐限加購一份）。