國中教育會考今（16）日登場，中央氣象署指出，今日環境仍為偏東風，水氣較前一日減少，各地大致轉為多雲到晴，不過東半部仍有局部短暫陣雨，南部地區及桃園以南山區午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區不排除局部大雨。氣象署也發布高溫資訊，台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號，局部高溫上看36度以上，考生與家長外出應注意防曬、補水，南部考生明天仍建議攜帶雨具。
中央氣象署今持續針對台南市、高雄市、屏東縣發布黃色高溫燈號，溫度可能會達到36度高溫，基隆及東半部高溫約26至28度，大台北及桃園約29至30度，新竹以南感受較熱，高溫約31至34度，南部近山區有局部36度左右高溫發生機會。低溫部分，各地普遍約22至25度，早晚舒適，但白天悶熱感明顯增加。
明天國中會考第二天 午後熱對流發展
17日週日至18日週一環境仍為偏東風，東半部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有零星短暫陣雨；其他地區多雲到晴，午後南部地區及桃園以南山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部短延時大雨發生機率。
溫度方面，17日至18日東半部高溫約28至29度，西半部約29至33度，澎湖約30度，金門28度、馬祖25度；低溫方面，台灣各地及澎湖、金門、馬祖約21至24度。
5/19起轉西南風 天氣穩定但更熱
19日週二至22日週五風向逐漸轉為偏西南風，天氣趨於穩定，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨；午後大台北、宜蘭地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨。鄭傑仁也提醒，19日清晨因風向仍在轉換，花蓮可能仍有零星短暫陣雨。
19日至22日高溫持續上升，台灣各地約29至34度，澎湖約29度，金門26至28度，馬祖24至27度；低溫則約21至25度。白天外出會更有夏季感，午後山區、近山區仍須留意雷陣雨。
5/23至5/25高溫炎熱 午後山區防雷雨
23日週六至25日週一各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後山區仍有局部短暫雷陣雨。整體來看，未來一週天氣主軸為「水氣減少、氣溫回升、午後局部雷雨」，白天熱感明顯，午後天氣變化快，外出建議防曬用品與雨具都要準備。
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明天國中會考第二天 午後熱對流發展
17日週日至18日週一環境仍為偏東風，東半部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有零星短暫陣雨；其他地區多雲到晴，午後南部地區及桃園以南山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部短延時大雨發生機率。
溫度方面，17日至18日東半部高溫約28至29度，西半部約29至33度，澎湖約30度，金門28度、馬祖25度；低溫方面，台灣各地及澎湖、金門、馬祖約21至24度。
5/19起轉西南風 天氣穩定但更熱
19日週二至22日週五風向逐漸轉為偏西南風，天氣趨於穩定，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨；午後大台北、宜蘭地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨。鄭傑仁也提醒，19日清晨因風向仍在轉換，花蓮可能仍有零星短暫陣雨。
19日至22日高溫持續上升，台灣各地約29至34度，澎湖約29度，金門26至28度，馬祖24至27度；低溫則約21至25度。白天外出會更有夏季感，午後山區、近山區仍須留意雷陣雨。
5/23至5/25高溫炎熱 午後山區防雷雨
23日週六至25日週一各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後山區仍有局部短暫雷陣雨。整體來看，未來一週天氣主軸為「水氣減少、氣溫回升、午後局部雷雨」，白天熱感明顯，午後天氣變化快，外出建議防曬用品與雨具都要準備。