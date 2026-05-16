隨著冬眠結束，時序邁入春夏，日本熊害再起，4月該國已發生至少6起熊襲事件，其中1名岩手縣女性更不幸喪生。而就在昨天（15日），青森縣鬧區還發生黑熊闖入多功能設施大樓的驚悚事故。
綜合《NHK》等日媒報導，事發建築「Cross Tower A-BAY」距離青森縣政府僅約500公尺，設有飯店、餐廳，就位在機構林立的市中心，1頭黑熊不知為何闖入，還在裡面逗留了一段時間。
雖然當時是下午3點多，但大樓仍處於正常營業時間，不少民眾目睹熊出沒後嚇壞，紛紛往高樓層逃命。
青森市政府獲報後，馬上派警察和狩獵協會成員前往現場處理，最終在傍晚6點左右擊斃黑熊。
要注意的是，自15日上午起，青森市中心就有不只一頭熊出沒，市政府已將警戒提升至最高級別，並啟動緊急應變措施，相關部門也加強了巡邏預防。
青森市長西秀記呼籲市民，盡量避開已通報熊目擊事件的區域，並減少不必要的外出。
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雖然當時是下午3點多，但大樓仍處於正常營業時間，不少民眾目睹熊出沒後嚇壞，紛紛往高樓層逃命。
青森市政府獲報後，馬上派警察和狩獵協會成員前往現場處理，最終在傍晚6點左右擊斃黑熊。
要注意的是，自15日上午起，青森市中心就有不只一頭熊出沒，市政府已將警戒提升至最高級別，並啟動緊急應變措施，相關部門也加強了巡邏預防。
青森市長西秀記呼籲市民，盡量避開已通報熊目擊事件的區域，並減少不必要的外出。