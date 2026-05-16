我是廣告 請繼續往下閱讀

台鐵公司化後採雙軌制度，分成轉調人員（公務員）及從業人員，但獎金計算卻不同。再者，基層主管加給減少、生日假未實施等，台鐵企業工會日前臨時代表大會已經通過，預計在鐵路節6月9日前後，前往交通部抗議，並研議舉行罷工投票；若通過將依法預告罷工。台鐵企業工會秘書長陳世杰指出，不只基層主管加給減少，還有相關薪資、福利改善等流程都延宕，同時勞資雙方協商始終未能秉持誠意原則。他以生日假為例，先前團體協約都已有共識，但是最後卻因為政府後續卻又以程序不完備、擔心其他國營事業比照援引為由阻撓卡關。此外，公司化人員是雙軌制度，具有公務員資格的轉調人員最多只有2.5個月獎金，但是新進的從業人員可以達到最高4.4個月獎金。陳世杰說，公司化應該要能夠激勵員工，應該要落實合理公平方案，才可以讓台鐵更好。陳世杰指出，工會日前在臨時代表大會已經通過獲得授權，預計在鐵路節前後前往交通部抗議。目前工會正研擬進一步發起投票，若獲得過半數同仁同意授權，工會將在依法公告預告期後，啟動罷工。台鐵公司表示，對於企業工會所提的生日假、基層主管加薪等14項議題，目前均透過勞資協商機制持續與企業工會進行實質討論，溝通從未中斷。公司將秉持誠信協商原則，積極推動各項員工福利並尋求共識，期能兼顧員工權益與公司永續經營，並以維護廣大旅客乘車權益及大眾運輸服務穩定為首要目標。