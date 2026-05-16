我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文昨在內部課程中，大酸在軍購案中和她立場不一致的中廣前董事長趙少康很難理性溝通、講話沒人信，惹火趙少康回酸「一婦當關，萬夫莫敵」，稱鄭麗文是百年不遇的奇才。黨中央深夜則緊急發千字文澄清，稱趙少康過去很多「情緒性發言」，但鄭麗文選黨主席從未公開批評、針對過他。對此，趙少康今（16）日表示，他透過小編和兩個學員查證，鄭麗文確實有這樣講，這麼多人在場，到底有沒有講，事實勝於雄辯，要他把錄音錄影播出來給大家看。《NOWNEWS今日新聞》昨內幕報導，鄭麗文在「2026空戰執行力-三組培訓計畫」課程中，大酸趙少康的發言都沒在看、沒在聽，因為很難跟他理性溝通，更說相信趙少康的人非常少，「我相信他應該自己也很受傷」；此外他還爆料前總統馬英九健康狀況不好，要馬家人快把他帶回家，不要再讓馬英九上新聞；還說「這十年國民黨百廢待舉，前面的都把國民黨敗光」，一次得罪前主席朱立倫、洪秀柱、吳敦義、江啟臣。對於黨中央深夜發千字文澄清，趙少康今則表示，本來不想跟鄭麗文糾纏，但既然提到他，他也不得不被迫回應。對於她昨天課程中的內容，他透過小編向兩個參與學員查證，的確有這樣講，這麼多人在場，到底有沒有講，事實勝於雄辯，最好是她沒講。趙少康續道，一個這麼重要的黨主席講話講空戰，總有錄音錄影吧，以他對黨部的了解，不可能沒有錄音錄影，把錄音錄影播出來給大家看看就知道了，這50分鐘到底講了什麼，有沒有批評誰，播出來給大家看看。趙少康也說，有不少媒體報導，那是不是報導的記者也可以出來說一下，到底是作夢、憑空杜撰還是真有所本，這麼多記者寫都是憑空杜撰、無中生有？那記者也要負責任，他認為從黨的角度，應該公布錄音錄影，從媒體的角度，記者也應該說明，不必透露消息來源，但可以說到底有沒有這回事。